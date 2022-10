Mark Hamill pomaga Ukrainie. Dzięki niemu otrzymała ponad 500 dronów

Lucasfilm

Mark Hamill, który jest najbardziej znany z roli Luke'a Skywalkera z franczyzy Gwiezdnych Wojen, podczas wywiadu w audycji Sound On w Bloomberg Radio opowiedział, w jaki sposób pomaga Ukrainie w wojnie przeciwko Rosji. Dołączył do inicjatywy United24, która regularnie zakupuje drony, zapewnia ich naprawę i szybką wymianę, a także szkolenie pilotów dla sił zbrojnych. Dzięki jego wsparciu udało się zakupić ponad 500 dronów.

Aktor wyjaśnił prowadzącemu audycję Joe Mathieu, dlaczego wybrał ten rodzaj pomocy Ukrainie.

Po prostu: Ukraina potrzebuje dronów. Definiują wyniki wojny, chronią swoją ziemię, swoich ludzi, monitorują granicę, są oczami na niebie. Byłem naprawdę zszokowany, ponieważ dają mi aktualizacje co najmniej dwa lub trzy razy w tygodniu o tym, co się dzieje i powiedzieli, że otrzymali ponad 500 dronów, odkąd to zacząłem.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił w zeszłym miesiącu, że 71-letni aktor został mianowany ambasadorem krajowej platformy fundraisingowej UNITED24 w ramach projektu Armia dronów. Mark Hamill wydał wtedy też oświadczenie, wyrażając wdzięczność za przyłączenie się do inicjatywy, mówiąc, że jest to najlepszy czas dla wszystkich, aby się zjednoczyć i pomóc Ukraińcom pokonać Rosję, która zaatakował ich kraj.

Nie jest jedyną znaną osobą, która wspomaga tę inicjatywę. Dołączyła również do niej piosenkarka i aktorka Barbra Streisand.