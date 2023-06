Mark Ruffalo i Brad Ingelsby łączą siły przy nowym serialu dla HBO

Nowy niezatytułowany jeszcze serial HBO będzie limitowaną serią o organach ścigania i przestępcach, których próbują zatrzymać. Główną rolę zagra Mark Ruffalo, który będzie również pełnił funkcję producenta wykonawczego. Aktor w 2020 roku zdobył Emmy za rolę w innym serialu HBO, To wiem na pewno.

Odnowiona zostaje także współpraca HBO z Bradem Ingelsbym, twórcą i producentem wykonawczym Mare z Easttown, który zdobył cztery nagrody Emmy. Serial wyprodukuje niezależne studio Wiip, stojące za produkcją Mare z Easttown, zaś reżyserią zajmie się Jeremiah Zagar.

