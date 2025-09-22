Marvelowi aktorzy nawołują do bojkotu Disneya. Powodem anulowanie programu Kimmela

ABC

Reklama

Filmowy Hulk i weteran uniwersum MCU, Mark Ruffalo skomentował w mediach społecznościowych anulowanie programu Jimmy'ego Kimmela, reagując na post ujawniający, że akcje Disneya spadły od tej decyzji o 7%. Ruffalo napisał:

To będzie spadać o wiele dalej, jeśli odwołają jego show. Disney nie chce być tymi, którzy złamali Amerykę.

Ruffalo nie jest jedyną gwiazdą MCU, która opowiedziała się przeciw działaniom korporacji. Pedro Pascal podzielił się na Instagramie postem, w którym wskazał, że stoi murem za Jimmym Kimmelem, dodając, że należy bronić wolności słowa. Podobnie zareagowała Tatiana Maslany, gwiazda serialu She-Hulk: Attorney at Law, wzywając ludzi do anulowania subskrypcji platform Disneya takich jak Disney+ czy Hulu.

Dlaczego Marvelowi aktorzy głośno sprzeciwiają się Disneyowi?

Cała sytuacja spowodowana jest anulowaniem programu Jimmy Kimmel Live!, krótko po tym jak jego prezenter w kontrowersyjny sposób odniósł się do śmierci Charliego Kirka. Kimmelskrytykował ruch MAGA za ich podejście wobec mordercy aktywisty:

W ten weekend osiągnęliśmy kolejne szczyty absurdu wraz z wierchuszką MAGA, która za wszelką cenę próbuje przedstawić tego młodziaka, który zamordował Charliego Kirka, jako kogoś innego niż jeden z nich - robią wszystko, aby zbić na tym kapitał polityczny.

Decyzja o zawieszeniu programu Kimmela spotkała się z głośnym odzewem w Hollywood, które stanęło murem za prezenterem.

Szerzej o tym temacie możecie przeczytać tutaj:

https://naekranie.pl/aktualnosci/jimmy-kimmel-donald-trump-program-zawieszony-charlie-kirk-1758177650