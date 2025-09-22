placeholder
Marvelowi aktorzy nawołują do bojkotu Disneya. Powodem anulowanie programu Kimmela

Aktorzy z MCU stają w opozycji do ostatnich działań Disneya. Mark Ruffalo, Pedro Pascal i Tatiana Maslany głośno sprzeciwiają się działaniom marki wobec zawieszenia programu Jimmy'ego Kimmela.
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  pedro pascal 
mark ruffalo Jimmy kimmel show! tatiana maslany MCU
Jimmy Kimmel ABC
Filmowy Hulk i weteran uniwersum MCU, Mark Ruffalo skomentował w mediach społecznościowych anulowanie programu Jimmy'ego Kimmela, reagując na post ujawniający, że akcje Disneya spadły od tej decyzji o 7%. Ruffalo napisał: 

To będzie spadać o wiele dalej, jeśli odwołają jego show. Disney nie chce być tymi, którzy złamali Amerykę.

Ruffalo nie jest jedyną gwiazdą MCU, która opowiedziała się przeciw działaniom korporacji. Pedro Pascal podzielił się na Instagramie postem, w którym wskazał, że stoi murem za Jimmym Kimmelem, dodając, że należy bronić wolności słowa. Podobnie zareagowała Tatiana Maslany, gwiazda serialu She-Hulk: Attorney at Law, wzywając ludzi do anulowania subskrypcji platform Disneya takich jak Disney+ czy Hulu.

Dlaczego Marvelowi aktorzy głośno sprzeciwiają się Disneyowi?

Cała sytuacja spowodowana jest anulowaniem programu Jimmy Kimmel Live!, krótko po tym jak jego prezenter w kontrowersyjny sposób odniósł się do śmierci Charliego Kirka. Kimmelskrytykował ruch MAGA za ich podejście wobec mordercy aktywisty:

W ten weekend osiągnęliśmy kolejne szczyty absurdu wraz z wierchuszką MAGA, która za wszelką cenę próbuje przedstawić tego młodziaka, który zamordował Charliego Kirka, jako kogoś innego niż jeden z nich - robią wszystko, aby zbić na tym kapitał polityczny. 

Decyzja o zawieszeniu programu Kimmela spotkała się z głośnym odzewem w Hollywood, które stanęło murem za prezenterem.
Szerzej o tym temacie możecie przeczytać tutaj:

https://naekranie.pl/aktualnosci/jimmy-kimmel-donald-trump-program-zawieszony-charlie-kirk-1758177650

Źródło: deadline.com

