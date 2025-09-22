Marvelowi aktorzy nawołują do bojkotu Disneya. Powodem anulowanie programu Kimmela
Aktorzy z MCU stają w opozycji do ostatnich działań Disneya. Mark Ruffalo, Pedro Pascal i Tatiana Maslany głośno sprzeciwiają się działaniom marki wobec zawieszenia programu Jimmy'ego Kimmela.
Filmowy Hulk i weteran uniwersum MCU, Mark Ruffalo skomentował w mediach społecznościowych anulowanie programu Jimmy'ego Kimmela, reagując na post ujawniający, że akcje Disneya spadły od tej decyzji o 7%. Ruffalo napisał:
Ruffalo nie jest jedyną gwiazdą MCU, która opowiedziała się przeciw działaniom korporacji. Pedro Pascal podzielił się na Instagramie postem, w którym wskazał, że stoi murem za Jimmym Kimmelem, dodając, że należy bronić wolności słowa. Podobnie zareagowała Tatiana Maslany, gwiazda serialu She-Hulk: Attorney at Law, wzywając ludzi do anulowania subskrypcji platform Disneya takich jak Disney+ czy Hulu.
Dlaczego Marvelowi aktorzy głośno sprzeciwiają się Disneyowi?
Cała sytuacja spowodowana jest anulowaniem programu Jimmy Kimmel Live!, krótko po tym jak jego prezenter w kontrowersyjny sposób odniósł się do śmierci Charliego Kirka. Kimmelskrytykował ruch MAGA za ich podejście wobec mordercy aktywisty:
Decyzja o zawieszeniu programu Kimmela spotkała się z głośnym odzewem w Hollywood, które stanęło murem za prezenterem.
Szerzej o tym temacie możecie przeczytać tutaj:
https://naekranie.pl/aktualnosci/jimmy-kimmel-donald-trump-program-zawieszony-charlie-kirk-1758177650
Źródło: deadline.com
