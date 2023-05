Martin Scorsese spotkał się z papieżem. Zapowiada film o Jezusie

zrzut ekranu

Po zakończeniu festiwalu filmowego w Cannes reżyser Martin Scorsese spotkał się w Watykanie z papieżem Franciszkiem. Tam też podczas konferencji prasowej w Rzymie ogłosił swój nowy film. To będzie historia o Jezusie.

Martin Scorsese o Jezusie

- Odpowiedziałem na apel papieża do artystów w jedyny sposób, w jaki umiem: wymyśliłem i napisałem scenariusz filmu o Jezusie. Zamierzam niedługo go nakręcić.

Scorsese był w Rzymie w ramach konferencji o nazwie The Global Aesthetics of the Catholic Imagination. Towarzyszyła mu jego żona Helen Morris.

Nie będzie to pierwszy film Scorsese o Jezusie. W 1988 roku stworzył kontrowersyjne dzieło zatytułowane Ostatnie kuszenie Chrystusa. Kwestia wiary i religii była też ważna w jego późniejszym filmie Milczenie.

Na ten moment żadnych szczegółów na temat filmu nie ujawniono. Nie wiemy więc jaką wizję ma Martin Scorsese na przedstawienie historii Jezusa Chrystusa.

