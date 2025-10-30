Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Święci Martina Scorsese z 2. sezonem. Czyje żywoty zobaczymy tym razem?

Nadchodzi kolejny sezon serialu z żywotami chrześcijańskich świętych, stworzony przez Martina Scorsesego.  Zwiastun zapowiada dużo wiary, intryg i oniryczności.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  święci 
2. sezon zwiastun martin scorsese
Święci materiały prasowe
Reklama

Serial dokumentalno-fabularny Martina Scorsese Święci powróci na platformę Fox Nation z drugim sezonem 16 listopada, rozpoczynając od odcinka poświęconego św. Patrykowi. Tworzona przez legendarnego reżysera produkcja ukazuje życie różnych chrześcijańskich świętych. W pierwszym sezonie przedstawiono m.in. Jana Chrzciciela, Marię Magdalenę i Joannę d’Arc. 

Święci - zwiastun 2. sezonu

Drugi sezon poświęci odcinki takim postaciom jak św. Patryk, św. Piotr, Tomasz Becket i inni. Odcinek z 7 grudnia, dotyczący bł. Carla Acutisa, znanego jako „Boży influencer”, wyreżyserowała córka reżysera – Francesca Scorsese. W odcinku przygląda się ona wykorzystaniu przez Acutisa internetu do szerzenia Słowa Bożego, co przyniosło mu miano pierwszego „świętego millenialsa”.

Pierwsze cztery odcinki drugiego sezonu będą emitowane co tydzień na platformie Fox Nation – od 16 listopada do 7 grudnia – a druga część sezonu ma zadebiutować w 2026 roku. Nie wiadomo kiedy produkcja będzie dostępna w Polsce.

Źródło: variety.com

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  święci 
2. sezon zwiastun martin scorsese
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Disney+
-

Oto listopadowe premiery 2025 na Disney+! Sprawdźcie czy coś was zaciekawi

2 Spartacus: House of Ashur
-

Zwiastun nowego Spartakusa tylko dla dorosłych. Zobacz bez cenzury!

3 Super Mario Bros. Film
-
Plotka

Powstanie kinowe uniwersum... Nintendo? Franczyza obejmie nie tylko Mario

4 Śleboda
-

Będzie kontynuacja Ślebody. SkyShowtime zapowiada nowy polski serial oryginalny

5 Samsung The Premiere 5
-

Projektor Samsung The Premiere 5 wjeżdża do Polski

6 Szczury: Opowieść ze świata Wiedźmina - oficjalny kadr z filmu
-

Nowy film obok 4. sezonu Wiedźmina - w jakiej kolejności oglądać?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e05

Chicago Fire

s27e07

Miasteczko South Park

s11e05

Chicago Med

s13e05

Chicago PD

s04e04

Wiedźmin

s04e08

Wiedźmin

s04e02

Wiedźmin

s04e05

Wiedźmin
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Asteriks w Luzytanii

27

paź

Książka

Asteriks w Luzytanii
Boorman i diabeł

27

paź

Film

Boorman i diabeł
Troma's War

27

paź

Film

Troma's War
Jajo anioła

27

paź

Film

Jajo anioła
Wreckreation

28

paź

Gra

Wreckreation
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Clémence Poésy
Clémence Poésy

ur. 1982, kończy 43 lat

Fiona Dourif
Fiona Dourif

ur. 1981, kończy 44 lat

Maria Thayer
Maria Thayer

ur. 1975, kończy 50 lat

Nia Long
Nia Long

ur. 1970, kończy 55 lat

Michael Beach
Michael Beach

ur. 1963, kończy 62 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV