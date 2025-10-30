Święci Martina Scorsese z 2. sezonem. Czyje żywoty zobaczymy tym razem?

materiały prasowe

Serial dokumentalno-fabularny Martina Scorsese Święci powróci na platformę Fox Nation z drugim sezonem 16 listopada, rozpoczynając od odcinka poświęconego św. Patrykowi. Tworzona przez legendarnego reżysera produkcja ukazuje życie różnych chrześcijańskich świętych. W pierwszym sezonie przedstawiono m.in. Jana Chrzciciela, Marię Magdalenę i Joannę d’Arc.

Święci - zwiastun 2. sezonu

Drugi sezon poświęci odcinki takim postaciom jak św. Patryk, św. Piotr, Tomasz Becket i inni. Odcinek z 7 grudnia, dotyczący bł. Carla Acutisa, znanego jako „Boży influencer”, wyreżyserowała córka reżysera – Francesca Scorsese. W odcinku przygląda się ona wykorzystaniu przez Acutisa internetu do szerzenia Słowa Bożego, co przyniosło mu miano pierwszego „świętego millenialsa”.

Pierwsze cztery odcinki drugiego sezonu będą emitowane co tydzień na platformie Fox Nation – od 16 listopada do 7 grudnia – a druga część sezonu ma zadebiutować w 2026 roku. Nie wiadomo kiedy produkcja będzie dostępna w Polsce.