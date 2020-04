Martwe zło - reżyser remake'u świętuje urodziny filmu publikując zdjęcia zza kulis

Martwe zło to film kultowy dla miłośników horroru. Pierwsza część filmu w reżyserii Sama Raimiego ujrzała światło dziennie w 1981 roku - mimo upływu blisko 40 lat, grany przez Bruce'a Campbella Ash to postać w popkulturze powszechnie znana i wciąż eksploatowana. Reżyser Fede Alvarez w 2013 roku podjął się ożywienia koncepcji i zrealizował nowe Martwe zło, nakręcone za niespełna 17 milionów dolarów. Co ciekawe, film okazał się stosunkowo pozytywnie przyjęty - chwalono zwłaszcza aspekt techniczny i reżysersko-operatorską inscenizację. Był to znakomicie zrealizowany, brutalny slasher, który zarobił ostatecznie 97 milionów dolarów na świecie.

W ostatni weekend, a dokładnie 5 kwietnia 2020 roku, minęło 7 lat od premiery horroru. Fede Alvarez postanowił uczcić tę rocznicę - udostępnił kilka zakulisowych zdjęć z planu produkcji, dodając swoje komentarze.

Oto one:

https://twitter.com/fedalvar/status/1246892340746153984

https://twitter.com/fedalvar/status/1246887721223643136

https://twitter.com/fedalvar/status/1246915608735666177

https://twitter.com/fedalvar/status/1246916104703725568

https://twitter.com/fedalvar/status/1246916848949407744

https://twitter.com/fedalvar/status/1246917362248323072

https://twitter.com/fedalvar/status/1246917517353742336

https://twitter.com/fedalvar/status/1246918335477866496