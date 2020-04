Hollywood - pierwsze zdjęcia z nowego serialu Netflixa od twórcy American Horror Story już w sieci

Ryan Murphy znany jest przede wszystkim z seriali Bez skazy, Glee, American Horror Story i American Crime Story. Już w maju na platformie Netflix zadebiutuje nowa produkcja odcinkowa tego twórcy pod tytułem Hollywood. Będzie to siedem odcinków, które Murphy stworzył wraz z Ianem Brennanem, swoim częstym współpracownikiem. Opowiedzą one o życiu w Fabryce Snów w latach 40. W oficjalnym opisie przeczytać możemy: Każda postać oferuje niepowtarzalny wgląd za kurtynę złotej ery Hollywood, podkreślając niesprawiedliwe systemy i uprzedzenia dotyczące rasy, płci i seksualności, które są aktualne do dziś.

HOLLYWOOD to list miłosny do naszego małego przemysłowego miasteczka, w którym mieszkają marzyciele, rodzą się gwiazdy, a magia wykracza poza rzeczywistość.

Zobaczcie pierwsze zdjęcia z serialu:

Hollywood

W serialu występują m.in.: Darren Criss, Jim Parsons, Dylan McDermott, David Corenswet, Patti LuPone, Joe Mantello, Holland Taylor i Jake Picking. Gościnnie pojawią się Mira Sorvino, Maude Apatow i Rob Reiner. Producentką i scenarzystką jest także Janet Mock.

Hollywood - premiera serialu już 1 maja na platformie Netflix.