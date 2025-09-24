Kolejny polski horror, czyli zapowiedź Martwi przed świtem. Gwiazda 1670 w roli mordercy

fot. zrzut ekranu z zapowiedzi

Po dwóch odsłonach netflixowego W lesie dziś nie zaśnie nikt przyszła pora na kolejny polski pełnoprawny horror inspirowany klasykami z ery VHS-ów. Martwi przed świtem to nowa produkcja, w której pierwsze, mordercze skrzypce zagra gwiazda serialu 1670, czyli Bartłomiej Topa. W sieci pojawił się pierwsza zapowiedź.

Martwi przed świtem - zapowiedź

Warto dodać, że jest to debiut VHS Hell w roli dystrybutora kinowego. Produkcja ma się ukazać w polskich kinach 31 października 2025 roku, a zatem dokładnie na Halloween. Czy będzie to dobry seans, żeby poczuć dreszczyk emocji? Sprawdźcie zapowiedź poniżej:

W obsadzie zobaczymy gwiazdę popularnego 1670, czyli Bartłomieja Topę, który zagra rolę mordercy. W filmie pojawi się także Paulina Zwierz, Adam Machalica, Monika Frajczyk, Piotr Nerlewski, Sylwia Boroń i Łukasz Szczepanowski.

Martwi przed świtem - opis fabuły

Historia opowiada o tajemniczym pisarzu, który zaprasza grupę młodych aktorów do udziału w adaptacji swojego scenariusza. Próby w odosobnionej posiadłości szybko przeradzają się w koszmar – bohaterowie zaczynają ginąć jeden po drugim, a granica między fikcją a rzeczywistością coraz bardziej się zaciera. Pytanie pozostaje otwarte: kto – albo co – zabija?