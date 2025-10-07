placeholder
Wielki Marty - pierwsze reakcje. Timothée Chalamet zachwycił krytyków; „ma nominację w kieszeni”

Światowa premiera Wielkiego Marty'ego odbyła się podczas Festiwalu Filmowego w Nowym Jorku. Pojawiły się w związku z tym pierwsze reakcje krytyków i dziennikarzy, którzy byli obecni na wydarzeniu. I wygląda na to, że nowa rola Timothée Chalameta zrobiła na nich ogromne wrażenie.
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Wielki Marty 
Josh Safdie timothee chalamet
Wielki Marty - Timothee Chalamet Fot. A24
Co trzeba wiedzieć o filmie Wielki Marty? To sportowa komedia, luźno zainspirowania życiem amerykańskiego tenisisty stołowego Marty'ego Reismana. Reżyserem filmu jest Josh Safdie, który napisał scenariusz razem z Ronaldem Bronsteinem. Główną rolę gra Timothée Chalamet, wschodząca gwiazda Hollywood. Najważniejsze role w dorobku aktora do tej pory to: Tamte dni, tamte noce, Diuna, Mój piękny syn, Kompletnie nieznany i Wonka

Wielki Marty - pierwsze reakcje

Jakie są pierwsze reakcje krytyków na film Wielki Marty? Ramin Setoodeh, współredaktor naczelny prestiżowego Variety, podzielił się swoimi wrażeniami w serwisie X: „Wielki Marty to połączenie takich tytułów jak Nieoszlifowane diamenty, Buszujący w zbożu i Jerry Maguire, a także najlepsza rola Timothée Chalameta do tej pory. Bardzo mi się podobał seans”. To tylko jedna z wielu pochwał. Diego Andaluz stojący na czele Discussing Film napisał, że to także najlepszy film w karierze Safdiego. On również był pod wrażeniem występu Chalameta. 

Marty Supreme to ważne i porywające dzieło Josha Safdiego. To najlepsza rola Timothée Chalameta w karierze – urodził się, by zagrać tę postać – z niesamowitą Odessą A’Zion u jego boku, stojącą na czele wspaniałej obsady drugoplanowej. Po prostu wow – napisał David Canfield z Hollywood Reporter na platformie X.

Diego Andaluz, Ramin Setoodeh, dziennikarz rozrywkowy David Crow i inni porównują Wielkiego Marty'ego do filmu Nieoszlifowane diamenty, który wyreżyserowali wspólnie Benny i Josh Safdie. Ten ostatni napisał: „Jest równie szalony, ale pijany młodzieńczą pewnością siebie i arogancją, by wierzyć, że talent i urok wystarczą. I jeśli chodzi o kino, na pewno tak”. Wiele osób wierzy również, że Timothée Chalamet będzie nominowany do wielu ważnych nagród za ten występ i ta rola ostatecznie zamknie usta wszystkim, którzy nie wierzą, że gwiazdą filmową z prawdziwego zdarzenia. 

Sekretnym seansem na NYFF był Wielki Marty. Josh Safdie podjął się wyreżyserowania go w pojedynkę i dał widzom zastrzyk nieprzerwanej adrenaliny, podobnie jak w przypadku Nieoszlifowanych diamentów. Bezkompromisowy występ Timothée Chalameta może być jego Wilkiem z Wall Street. Ma nominację w kieszeni – Anne Thompson, redaktorka z IndieWire.

Timothée Chalamet: TOP 10 najlepszych filmów 

Poniżej znajdziecie TOP 10 najlepszych filmów z udziałem Timothée Chalameta według ocen krytyków w serwisie Rotten Tomatoes. Może was zdziwić, że epicka Diuna jest dopiero na... 5. miejscu. 

10. Interstellar (2014) - 73% pozytywnych opinii krytyków

10. Interstellar (2014) - 73% pozytywnych opinii krytyków
Fot. Materiały prasowe
Źródło: Variety

