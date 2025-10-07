Wielki Marty - pierwsze reakcje. Timothée Chalamet zachwycił krytyków; „ma nominację w kieszeni”
Światowa premiera Wielkiego Marty'ego odbyła się podczas Festiwalu Filmowego w Nowym Jorku. Pojawiły się w związku z tym pierwsze reakcje krytyków i dziennikarzy, którzy byli obecni na wydarzeniu. I wygląda na to, że nowa rola Timothée Chalameta zrobiła na nich ogromne wrażenie.
Co trzeba wiedzieć o filmie Wielki Marty? To sportowa komedia, luźno zainspirowania życiem amerykańskiego tenisisty stołowego Marty'ego Reismana. Reżyserem filmu jest Josh Safdie, który napisał scenariusz razem z Ronaldem Bronsteinem. Główną rolę gra Timothée Chalamet, wschodząca gwiazda Hollywood. Najważniejsze role w dorobku aktora do tej pory to: Tamte dni, tamte noce, Diuna, Mój piękny syn, Kompletnie nieznany i Wonka.
Wielki Marty - pierwsze reakcje
Jakie są pierwsze reakcje krytyków na film Wielki Marty? Ramin Setoodeh, współredaktor naczelny prestiżowego Variety, podzielił się swoimi wrażeniami w serwisie X: „Wielki Marty to połączenie takich tytułów jak Nieoszlifowane diamenty, Buszujący w zbożu i Jerry Maguire, a także najlepsza rola Timothée Chalameta do tej pory. Bardzo mi się podobał seans”. To tylko jedna z wielu pochwał. Diego Andaluz stojący na czele Discussing Film napisał, że to także najlepszy film w karierze Safdiego. On również był pod wrażeniem występu Chalameta.
Diego Andaluz, Ramin Setoodeh, dziennikarz rozrywkowy David Crow i inni porównują Wielkiego Marty'ego do filmu Nieoszlifowane diamenty, który wyreżyserowali wspólnie Benny i Josh Safdie. Ten ostatni napisał: „Jest równie szalony, ale pijany młodzieńczą pewnością siebie i arogancją, by wierzyć, że talent i urok wystarczą. I jeśli chodzi o kino, na pewno tak”. Wiele osób wierzy również, że Timothée Chalamet będzie nominowany do wielu ważnych nagród za ten występ i ta rola ostatecznie zamknie usta wszystkim, którzy nie wierzą, że gwiazdą filmową z prawdziwego zdarzenia.
Timothée Chalamet: TOP 10 najlepszych filmów
Poniżej znajdziecie TOP 10 najlepszych filmów z udziałem Timothée Chalameta według ocen krytyków w serwisie Rotten Tomatoes. Może was zdziwić, że epicka Diuna jest dopiero na... 5. miejscu.
Źródło: Variety
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
06
paź
Syn cieśli
10
paź
Little Nightmares: Enhanced Edition
10
paź
Little Nightmares III
10
paź
Głębia. Imprint
10
paź
Beczka. Bierzemy odpowiedzialność
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1987, kończy 38 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1982, kończy 43 lat
ur. 1978, kończy 47 lat