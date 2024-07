Avengers 5 znów bez reżysera. Zdjęcia będą logistycznym koszmarem

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Według ostatnich doniesień Shawn Levy miał być pewniakiem do reżyserii Avengers 5. Dwa źródła donoszą, że po rozmowach i negocjacjach odmówił Marvelowi. Informację potwierdzają Jeff Sneider (jego źródła często mają potwierdzane info) oraz portal Nexus Point News.

Avengers 5 bez reżysera

Choć informacja o Levym pojawiła się zaledwie kilka tygodni temu, według portalu dostał on propozycję w połowie marca 2024 roku. Wówczas od razu odmówił, bo pracował nad 5. sezonem Stranger Things i dokończeniem Deadpool & Wolverine. Chociaż negocjacje potem zostały wznowione, według Sneidera sprawa jest już definitywnie zamknięta. Na ten moment nie ma nazwiska innego kandydata branego przez Marvela pod uwagę.

Avengers 5 to logistyczny koszmar

Wcześniej Deadline informowało, że w wielkim finale, czyli Avengers 5 i 6 zobaczymy ponad 60 superbohaterów. Teraz Nexus twierdzi, że z uwagi na to, jak gigantyczna będzie to obsada, których terminarze nie ma fizycznej możliwości do zgrania w jednym czasie, niektórzy z nich będą kręcić swoje sceny partiami. Mówi się, że część z nich może nawet kręcić od razu wszystkie swoje sceny z filmu przez kilka tygodni bez udziału innych postaci z danej sceny, bo nie uda się wsadzić do jednego pokoju w jednym terminie tych osób. Nie dotyczy to jednak wszystkich zaangażowanych.

Na ten moment plan jest taki, aby prace na planie Avengers 5 zacząć pod koniec marca 2025 roku, a zakończyć w połowie września.