Marvel czy DC - kto cieszy się większą sławą? Zbadano popularność herosów i złoczyńców

Marvel vs. DC, Superman vs. Kapitan Ameryka, Batman vs. Iron Man - fani superbohaterów od lat toczą mniej lub bardziej zawzięte boje o wyższość jednego komiksowego wydawnictwa nad drugim tudzież o to, który z herosów jest najważniejszy lub najpopularniejszy. Najnowszym przyczynkiem do dyskusji w tej materii może być badanie, które firma OnePoll przeprowadziła w sprawie popularności konkretnych wydawnictw, superbohaterów i złoczyńców w Stanach Zjednoczonych. Nie zabrakło również pytania o to, którą moc chcieliby posiadać Amerykanie.

Z badania wynika, że Marvel w chwili obecnej cieszy się większą od DC popularnością w USA (33% do 17% - w pytaniu badano jednak najpopularniejsze marki w kraju, stąd takie wyniki procentowe), natomiast Avengers są ulubioną komiksową grupą (wskazało na nią 30% ankietowanych). 64% pytanych deklaruje się jako "fani superbohaterów", a 48% odpowiadających przyznaje, że "uwielbia filmy superbohaterskie". Co ciekawe, aż 14% z ankietowanych przyznało, że mogłoby swojemu dziecku dać imię po komiksowym złoczyńcy.

Tak z kolei prezentują się poszczególne rankingi:

Najpopularniejszy superbohater w USA

10. Wolverine

Najpopularniejszy złoczyńca w USA

10. Loki

Moc, którą chcieliby posiadać Amerykanie

5. Nadludzka inteligencja

Trzeba jednak zaznaczyć, że całe badanie było powiązane tematycznie z otwarciem kampusu Avengers w kalifornijskim Disneylandzie - wydarzenie to jest zaplanowane na lato.