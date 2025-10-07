placeholder
Stworzył jedne z najlepszych scenariuszy Marvela. Znamy jego wkład w Avengers: Doomsday

Jaki udział w scenariuszach filmów Avengers: Doomsday i Secret Wars ma uznawany za jednego z najlepszych autorów historii do produkcji Marvela Michael Waldron? Sam zainteresowany rzucił na całą sprawę nowe światło. 
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
marvel 
avengers: doomsday Michael Waldron MCU
Doktor Strange Marvel
Choć dziś doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że scenarzystą filmów Avengers: Doomsday i Secret Wars jest Stephen McFeely, który wcześniej współpracował już z braćmi Russo m.in. przy Wojnie bez granic i Końcu gry, coraz mniej osób pamięta kulisy powstawania historii do obu przyszłych produkcji Marvela. Teraz nieco inne światło na cały ten proces rzuca Michael Waldron, który podbił serca fanów MCU scenariuszami do Lokiego i Doktora Strange'a 2

W tym miejscu musimy przypomnieć, że Avengers 5 pierwotnie miał wejść do kin z podtytułem Dynastia Kanga; wszystko zmieniło się po zwolnieniu Jonathana Majorsa w następstwie jego kłopotów z prawem. Kevin Feige i spółka zdecydowali się wówczas zagrać va banque i kompletnie zmienić podejście do opowieści, zastępując Kanga portretowanym przez Roberta Downeya Jr. Doomem. To także wtedy scenarzystą Avengers 5 i 6 został McFeely, który przejął tworzenie historii od Jeffa Lovenessa (wcześniej odpowiedzialnego za Ant-Mana 3) i właśnie Waldrona. 

Scenarzysta Lokiego wciąż pomaga przy Avengers: Doomsday 

Według spekulacji ten ostatni, zanim na dobre pożegnał się z projektem, miał za zadanie przygotować zarys scenariusza do rodzącego się Doomsday. Czy tak faktycznie było? I jaki właściwie jest wkład Waldrona w przyszłoroczną produkcję? W rozmowie z The Wrap on sam stwierdza:

Pisałem scenariusz do tego filmu, ale wtedy nie było jeszcze żadnego reżysera związanego z projektem, po prostu uczestniczyłem w tych wszystkich rozmowach. Kiedy ten film upadł w pierwotnym kształcie, przez jakiś czas pracowałem nad tym, co ostatecznie zamieniło się w Avengers: Doomsday i Secret Wars, później natomiast zaangażowano tu braci Russo i Steve’a McFeely’ego.

Scenarzysta dodaje:

Kiedy oni dołączyli do projektu i zaczęli wskazywać, czym te filmy właściwie mają być, pojawiła się okazja, żebym wrócił, poznał Joe, Anthony’ego, Steve’a i po prostu pomógł, jak tylko mogłem. To właśnie staram się teraz robić – wspierać ich. 

Według zakulisowych głosów Waldron pomaga braciom Russo i McFeely'emu przede wszystkim przy przedstawianiu koncepcji multiwersum - z perspektywy czasu należy go przecież uznać za jednego z głównych architektów wieloświata MCU. 

Film Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia przyszłego roku. 

Źródło: The Wrap

