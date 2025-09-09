Ta postać Marvela w Avengers: Doomsday ma walczyć z Otchłanią. Rola Sentry'ego ujawniona
Marvel w produkcji Avengers: Doomsday może pokazać walkę potężnej postaci z Otchłanią, której stawką stanie się wyzwolenie potrzebnego w starciu z Doktorem Doomem Sentry'ego. Pojawiły się także nowe doniesienia w kwestii reżysera filmu Doktor Strange 3.
Po wprowadzeniu do MCU w filmie Thunderbolts* Roberta Reynoldsa aka Sentry'ego wielu fanów zastanawia się nad tym, w jaki sposób ta niezwykle potężna postać odciśnie piętno na wydarzeniach przyszłorocznego Avengers: Doomsday. Raport w tej sprawie przedstawił scooper James Mack, który zapowiada tytaniczne starcie z mroczną stroną bohatera, Otchłanią - cała walka może być kluczowa w kontekście szerzej rozumianej batalii z Doktorem Doomem.
Jak przedstawia to scooper:
Źródło: James Mack/MyTimeToShineHello/comicbookmovie.com
