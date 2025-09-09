placeholder
Reklama
placeholder

Ta postać Marvela w Avengers: Doomsday ma walczyć z Otchłanią. Rola Sentry'ego ujawniona

Marvel w produkcji Avengers: Doomsday może pokazać walkę potężnej postaci z Otchłanią, której stawką stanie się wyzwolenie potrzebnego w starciu z Doktorem Doomem Sentry'ego. Pojawiły się także nowe doniesienia w kwestii reżysera filmu Doktor Strange 3. 
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday Sentry MCU
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Otchłań Marvel
Reklama

Po wprowadzeniu do MCU w filmie Thunderbolts* Roberta Reynoldsa aka Sentry'ego wielu fanów zastanawia się nad tym, w jaki sposób ta niezwykle potężna postać odciśnie piętno na wydarzeniach przyszłorocznego Avengers: Doomsday. Raport w tej sprawie przedstawił scooper James Mack, który zapowiada tytaniczne starcie z mroczną stroną bohatera, Otchłanią - cała walka może być kluczowa w kontekście szerzej rozumianej batalii z Doktorem Doomem. 

Jak przedstawia to scooper:

W Avengers: Doomsday Doom wykorzystuje kruchość i strach, siejąc chaos wśród bohaterów, udając ich sojusznika i manipulując nimi jak swoimi marionetkami, zanim ujawni się jako prawdziwy złoczyńca. Z materiałów, które widziałem i które dotyczą Sentry'ego, wynika, że silny bodziec u Boba spowoduje przejęcie kontroli przez Otchłań. Nie odbędzie się to jednak do końca jak w Thunderbolts* - tu większą rolę odegra Otchłań w fizycznej formie.

Mack dodaje, że do walki z mrocznym alter ego Sentry'ego stanie nie kto inny jak sam Profesor X, który będzie chciał ujarzmić i unicestwić Otchłań, aby ocalić innych mutantów. 

Kto wyreżyseruje Doktora Strange'a 3

Wciąż nie jesteśmy pewni, o czym będzie tajemniczy film Marvela, który ma zadebiutować w kinach pomiędzy Doomsday a Secret Wars w lipcu 2027 roku - spekuluje się, że może nim być Doktor Strange 3. Inny ze scooperów, MyTimeToShineHello, twierdzi, że choć nadal w kontekście wyreżyserowania produkcji mówi się o Samie Raimim, Dom Pomysłów "zaczął rozważać również inne opcje". 

Dodajmy jeszcze, że o swojej gotowości do ekranowej walki z Doomem zapewnia wcielający się w rolę Wonga Benedict Wong:

Jestem w pełni gotowy! Moja postać niedawno została Najwyższym Magiem, więc wszystko w rękach osób odpowiedzialnych za MCU - zobaczymy, co z tym zrobimy. 

Najpotężniejsze postacie z filmów i seriali Marvela. Nowy, zaktualizowany ranking mocy w MCU

60. Wolverine – jeden z najlepszych wojowników MCU w walce wręcz. Jego regeneracja jest na tyle efektywna, że potrafi wyjść z niemal każdej sytuacji. Szkielet Logana, w tym wysuwane pazury, jest zbudowany z niemal niezniszczalnego adamantium. Dodatkowo ma wyostrzone zmysły, zwłaszcza węch i słuch.

arrow-left
60. Wolverine – jeden z najlepszych wojowników MCU w walce wręcz. Jego regeneracja jest na tyle efektywna, że potrafi wyjść z niemal każdej sytuacji. Szkielet Logana, w tym wysuwane pazury, jest zbudowany z niemal niezniszczalnego adamantium. Dodatkowo ma wyostrzone zmysły, zwłaszcza węch i słuch.
fot. Marvel
arrow-right

Premierę Avengers: Doomsday ustalono na 18 grudnia przyszłego roku. 

Źródło: James Mack/MyTimeToShineHello/comicbookmovie.com

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday Sentry MCU
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Avengers: Doomsday Sci-Fi

Najnowsze

1 TARS - Interstellar
-

Wyrzutnia nazwana na cześć Interstellar zabierze nas na Alfa Centauri? To nie science fiction

2 Frankenstein
-

Guillermo Del Toro pracuje nad nowym brutalnym filmem. Ma być jak Zaułek koszmarów

3 Horyzont
-
Plotka

Nowa nadzieja dla Sagi Horyzont? Marzenie Kevina Costnera może się ziścić, ale nie w kinach

4 Star Trek: Pickard
-

To pierwszy taki zestaw LEGO w historii! Znana franczyza sci-fi wkracza w świat klocków

5 3. Obcy: Romulus - 80%
-
Plotka

Obcy: Romulus 2 z problemami. Konflikt za kulisami filmu

6 6. Szybcy i wściekli 6 – Dwayne Johnson jako Luke Hobbs
-

Dwayne Johnson zmniejsza masę mięśniową. Chodzi o Człowieka-Kurczaka

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e173

Moda na sukces

s05e02

Zbrodnie po sąsiedzku

s05e01

Zbrodnie po sąsiedzku

s05e03

Zbrodnie po sąsiedzku

s38e166

Zatoka serc

s42e02

s2025e176

Anderson Cooper 360

s2025e180

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Tajemnica tajemnic

09

wrz

Książka

Tajemnica tajemnic
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego

10

wrz

Książka

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
Babilon

11

wrz

Gra

Babilon
Borderlands 4

12

wrz

Gra

Borderlands 4
Zombicide. Biała śmierć

12

wrz

Gra

Zombicide. Biała śmierć
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Marcin Bosak
Marcin Bosak

ur. 1979, kończy 46 lat

Hugh Grant
Hugh Grant

ur. 1960, kończy 65 lat

Hanna Bieniuszewicz
Hanna Bieniuszewicz

ur. 1955, kończy 70 lat

Zoe Kazan
Zoe Kazan

ur. 1983, kończy 42 lat

Adam Sandler
Adam Sandler

ur. 1966, kończy 59 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Kard z serialu Akacjowa 38
-

Akacjowa 38: streszczenia odcinków 699-703. Co się wydarzy?

3 Top Model
-

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

4

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

6

Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV