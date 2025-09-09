Ta postać Marvela w Avengers: Doomsday ma walczyć z Otchłanią. Rola Sentry'ego ujawniona

Avengers: Doomsday Doom wykorzystuje kruchość i strach, siejąc chaos wśród bohaterów, udając ich sojusznika i manipulując nimi jak swoimi marionetkami, zanim ujawni się jako prawdziwy złoczyńca. Z materiałów, które widziałem i które dotyczą Sentry'ego, wynika, że silny bodziec u Boba spowoduje przejęcie kontroli przez Otchłań. Nie odbędzie się to jednak do końca jak w Thunderbolts* - tu większą rolę odegra Otchłań w fizycznej formie.

Mack dodaje, że do walki z mrocznym alter ego Sentry'ego stanie nie kto inny jak sam Profesor X, który będzie chciał ujarzmić i unicestwić Otchłań, aby ocalić innych mutantów.

Kto wyreżyseruje Doktora Strange'a 3?

Wciąż nie jesteśmy pewni, o czym będzie tajemniczy film Marvela, który ma zadebiutować w kinach pomiędzy Doomsday a Secret Wars w lipcu 2027 roku - spekuluje się, że może nim być Doktor Strange 3. Inny ze scooperów, MyTimeToShineHello, twierdzi, że choć nadal w kontekście wyreżyserowania produkcji mówi się o Samie Raimim, Dom Pomysłów "zaczął rozważać również inne opcje".

Dodajmy jeszcze, że o swojej gotowości do ekranowej walki z Doomem zapewnia wcielający się w rolę Wonga Benedict Wong:

Jestem w pełni gotowy! Moja postać niedawno została Najwyższym Magiem, więc wszystko w rękach osób odpowiedzialnych za MCU - zobaczymy, co z tym zrobimy.

Najpotężniejsze postacie z filmów i seriali Marvela. Nowy, zaktualizowany ranking mocy w MCU

60. Wolverine – jeden z najlepszych wojowników MCU w walce wręcz. Jego regeneracja jest na tyle efektywna, że potrafi wyjść z niemal każdej sytuacji. Szkielet Logana, w tym wysuwane pazury, jest zbudowany z niemal niezniszczalnego adamantium. Dodatkowo ma wyostrzone zmysły, zwłaszcza węch i słuch. Zobacz więcej Reklama

Premierę Avengers: Doomsday ustalono na 18 grudnia przyszłego roku.