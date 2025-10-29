Reklama
Marvel w Avengers 5 chciał pokazać porażkę Kanga. Ten twist mógł wstrząsnąć widzami

Marvel w filmie Avengers: The Kang Dynasty zamierzał pokazać zwycięstwo grupy superbohaterów nad tytułowym złoczyńcą. W planach był też zaskakujący twist fabularny, który mógłby albo wstrząsnąć widzami, albo wprawić ich w konsternację. 
Piotr Piskozub
Od czasu zeszłorocznego Comic-Conu w San Diego wiemy, że Marvel przygotowuje film Avengers: Doomsday, który po zwolnieniu Jonathana Majorsa zastąpił The Kang Dynasty. Do sieci co jakiś czas trafiają jednak informacje na temat pomysłów na pierwotną wersję historii. Teraz podzielił się nimi Michael Waldron, który wraz z Jeffem Lovenessem odpowiadał za scenariusz do ostatecznie niezrealizowanego projektu. 

Obaj filmowcy przekonywali włodarzy Marvela, aby w Dynastii Kanga pokazać porażkę tytułowego złoczyńcy z rąk grupy Young Avengers. Był też jednak zaskakujący twist fabularny - pokonany antagonista nie był tą wersją postaci, o której myśleli młodzi superbohaterowie:

Wraz z Jeffem spędziliśmy całe popołudnie, wymyślając pomysły na to, jak Young Avengers pokonują pewną wersję Kanga - byliśmy tym naprawdę podekscytowani… Po swoim zwycięstwie młodzi herosi odkryli, że ten konkretny Kang miał przy sobie małą karteczkę z napisem: „Bądźcie dla niego wyrozumiali, to jego pierwszy dzień jako Kanga”. I tu pojawiało się rozczarowanie. Złoczyńca był w rzeczywistością "jaszczurzą" wersją postaci. 

Waldron najprawdopodobniej ma na myśli tzw. Lizard Kanga, antagonistę, którego widzieliśmy w scenie po napisach filmu Ant-Man i Osa: Kwantomania z 2023 roku. 

Amerykańskie portale popkulturowe spekulują, że słowa scenarzysty mogą wyraźnie sugerować, iż grupa Young Avengers (być może pod nazwą Champions) pojawi się w Doomsday i/lub w Secret Wars

Źródło: Reddit/comicbookmovie.com

