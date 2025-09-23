Marvel po Avengersach postawi na horror. Najstraszniejszy Hulk MCU może zabijać

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Co w trawie Marvela piszczy? Jak co kilkanaście dni odpowiedź na to pytanie przynosi Alex Perez z portalu The Cosmic Circus, który właśnie przedstawił kilka nowych, momentami zupełnie zaskakujących doniesień związanych z MCU. Najważniejsze z nich są dwa; po pierwsze, po filmach Avengers: Doomsday i Secret Wars Dom Pomysłów w znacznie większym niż dotychczas stopniu skupi się na grozie i horrorze.

Po drugie, zapowiedzią tej zmiany ma być Savage Hulk, którego zobaczymy w produkcji Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Złoczyńca będzie zdecydowanie "najstraszniejszą" wersją Zielonego Goliata, jaką do tej pory widzieliśmy w Kinowym Uniwersum Marvela - tak złowrogą, że "może nawet zabijać". Na tym jednak wcale nie koniec, Perez ma dla nas znacznie więcej rewelacji, w tym nadejście... nietypowych inkarnacji członków Avengers. Oto najważniejsze z doniesień:

W Avengers: Doomsday jedna ze scen będzie rozgrywać się w więzieniu Raft, w którym przetrzymywani są Czerwony Hulk i Leader;

W tej samej lokacji zobaczymy "istoty z innych uniwersów, które przypominają postacie z Avengers";

Główny złoczyńca Całkiem nowego dnia ma być "okrutniejszy i jeszcze bardziej złowrogi" niż antagoniści, o których spekulowano wcześniej; co ciekawe, złoczyńcę w jednej ze swoich wypowiedzi przywołał Tom Holland - nie wiemy jednak, o który wywiad i tym samym postać chodzi;

Jelena Biełowa faktycznie ma pojawić się w Całkiem nowym dniu; dołączy do niej kilka innych znanych postaci, przy czym ich występy będą "raczej gościnne";

Serial Vision zadebiutuje w Disney+ w połowie lub pod koniec 2026 roku, na pewno między premierami filmów Spider-Man 4 i Doomsday;

W rzeczonym serialu Ruaridh Mollica faktycznie ma zagrać Tommy'ego Maximoffa;

Nie jest wykluczone, że produkcja Vision w jakiś sposób połączy z MCU serial Agenci T.A.R.C.Z.Y. - szczegółów nie podano;

Projekt Wielka Wojna Hulka wciąż jest rozwijany, jednak jego premiera - jeśli w ogóle realizacja dojdzie do skutku - odbędzie się już po Secret Wars;

Specjalny odcinek Punishera pokaże losy Franka Castle'a do momentu, w którym zacznie się akcja Spider-Mana 4;

Pajączek w wersji Toma Hollanda będzie tworzył własne technologie i gadżety.

Na koniec Perez rzucił trochę światła na reboot MCU, do którego ma dojść po Secret Wars:

To będzie tylko szybkie odświeżenie i oczyszczenie szczegółów, o których MCU wolałoby zapomnieć i które chce trochę przerobić. Będzie to obejmowało wskrzeszenie niektórych bohaterów i złoczyńców, a także usunięcie drobnych wydarzeń, które irytują fanów (i Kevina Feige’a), ale ogólnie rzecz biorąc, będzie to w 75–80% oryginalna linia czasowa, z drobnymi zmianami.

