Marvel po Avengersach postawi na horror. Najstraszniejszy Hulk MCU może zabijać
Marvel po filmach Avengers: Doomsday i Secret Wars w większym niż dotychczas stopniu skupi się na horrorze. Do MCU nadciąga złowroga wersja Hulka, która może nawet zabijać swoich wrogów; z kolei serial Vision ma być w jakiś stopniu połączony z produkcją Agenci T.A.R.C.Z.Y.
Co w trawie Marvela piszczy? Jak co kilkanaście dni odpowiedź na to pytanie przynosi Alex Perez z portalu The Cosmic Circus, który właśnie przedstawił kilka nowych, momentami zupełnie zaskakujących doniesień związanych z MCU. Najważniejsze z nich są dwa; po pierwsze, po filmach Avengers: Doomsday i Secret Wars Dom Pomysłów w znacznie większym niż dotychczas stopniu skupi się na grozie i horrorze.
Po drugie, zapowiedzią tej zmiany ma być Savage Hulk, którego zobaczymy w produkcji Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Złoczyńca będzie zdecydowanie "najstraszniejszą" wersją Zielonego Goliata, jaką do tej pory widzieliśmy w Kinowym Uniwersum Marvela - tak złowrogą, że "może nawet zabijać". Na tym jednak wcale nie koniec, Perez ma dla nas znacznie więcej rewelacji, w tym nadejście... nietypowych inkarnacji członków Avengers. Oto najważniejsze z doniesień:
- W Avengers: Doomsday jedna ze scen będzie rozgrywać się w więzieniu Raft, w którym przetrzymywani są Czerwony Hulk i Leader;
- W tej samej lokacji zobaczymy "istoty z innych uniwersów, które przypominają postacie z Avengers";
- Główny złoczyńca Całkiem nowego dnia ma być "okrutniejszy i jeszcze bardziej złowrogi" niż antagoniści, o których spekulowano wcześniej; co ciekawe, złoczyńcę w jednej ze swoich wypowiedzi przywołał Tom Holland - nie wiemy jednak, o który wywiad i tym samym postać chodzi;
- Jelena Biełowa faktycznie ma pojawić się w Całkiem nowym dniu; dołączy do niej kilka innych znanych postaci, przy czym ich występy będą "raczej gościnne";
- Serial Vision zadebiutuje w Disney+ w połowie lub pod koniec 2026 roku, na pewno między premierami filmów Spider-Man 4 i Doomsday;
- W rzeczonym serialu Ruaridh Mollica faktycznie ma zagrać Tommy'ego Maximoffa;
- Nie jest wykluczone, że produkcja Vision w jakiś sposób połączy z MCU serial Agenci T.A.R.C.Z.Y. - szczegółów nie podano;
- Projekt Wielka Wojna Hulka wciąż jest rozwijany, jednak jego premiera - jeśli w ogóle realizacja dojdzie do skutku - odbędzie się już po Secret Wars;
- Specjalny odcinek Punishera pokaże losy Franka Castle'a do momentu, w którym zacznie się akcja Spider-Mana 4;
- Pajączek w wersji Toma Hollanda będzie tworzył własne technologie i gadżety.
Na koniec Perez rzucił trochę światła na reboot MCU, do którego ma dojść po Secret Wars:
Najgroźniejsi złoczyńcy popkultury - policzono ich ofiary. Bestie, kosmiczni rzeźnicy i seryjni mordercy
Źródło: Alex Perez/The Cosmic Circus
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
22
wrz
Północ Południe
22
wrz
To się nie dzieje
22
wrz
Zaprawdę Hitler umarł
23
wrz
Marathon
23
wrz
W głębinie
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1982, kończy 43 lat
ur. 1992, kończy 33 lat
ur. 1939, kończy 86 lat
ur. 1980, kończy 45 lat