placeholder
Reklama
placeholder

Marvel po Avengersach postawi na horror. Najstraszniejszy Hulk MCU może zabijać

Marvel po filmach Avengers: Doomsday i Secret Wars w większym niż dotychczas stopniu skupi się na horrorze. Do MCU nadciąga złowroga wersja Hulka, która może nawet zabijać swoich wrogów; z kolei serial Vision ma być w jakiś stopniu połączony z produkcją Agenci T.A.R.C.Z.Y. 
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday Spider-Man: Całkiem nowy dzień MCU
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Hulk Marvel
Reklama

Co w trawie Marvela piszczy? Jak co kilkanaście dni odpowiedź na to pytanie przynosi Alex Perez z portalu The Cosmic Circus, który właśnie przedstawił kilka nowych, momentami zupełnie zaskakujących doniesień związanych z MCU. Najważniejsze z nich są dwa; po pierwsze, po filmach Avengers: Doomsday i Secret Wars Dom Pomysłów w znacznie większym niż dotychczas stopniu skupi się na grozie i horrorze.

Po drugie, zapowiedzią tej zmiany ma być Savage Hulk, którego zobaczymy w produkcji Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Złoczyńca będzie zdecydowanie "najstraszniejszą" wersją Zielonego Goliata, jaką do tej pory widzieliśmy w Kinowym Uniwersum Marvela - tak złowrogą, że "może nawet zabijać". Na tym jednak wcale nie koniec, Perez ma dla nas znacznie więcej rewelacji, w tym nadejście... nietypowych inkarnacji członków Avengers. Oto najważniejsze z doniesień:

  • W Avengers: Doomsday jedna ze scen będzie rozgrywać się w więzieniu Raft, w którym przetrzymywani są Czerwony Hulk i Leader;
  • W tej samej lokacji zobaczymy "istoty z innych uniwersów, które przypominają postacie z Avengers";
  • Główny złoczyńca Całkiem nowego dnia ma być "okrutniejszy i jeszcze bardziej złowrogi" niż antagoniści, o których spekulowano wcześniej; co ciekawe, złoczyńcę w jednej ze swoich wypowiedzi przywołał Tom Holland - nie wiemy jednak, o który wywiad i tym samym postać chodzi; 
  • Jelena Biełowa faktycznie ma pojawić się w Całkiem nowym dniu; dołączy do niej kilka innych znanych postaci, przy czym ich występy będą "raczej gościnne";
  • Serial Vision zadebiutuje w Disney+ w połowie lub pod koniec 2026 roku, na pewno między premierami filmów Spider-Man 4 i Doomsday;
  • W rzeczonym serialu Ruaridh Mollica faktycznie ma zagrać Tommy'ego Maximoffa;
  • Nie jest wykluczone, że produkcja Vision w jakiś sposób połączy z MCU serial Agenci T.A.R.C.Z.Y. - szczegółów nie podano;
  • Projekt Wielka Wojna Hulka wciąż jest rozwijany, jednak jego premiera - jeśli w ogóle realizacja dojdzie do skutku - odbędzie się już po Secret Wars;
  • Specjalny odcinek Punishera pokaże losy Franka Castle'a do momentu, w którym zacznie się akcja Spider-Mana 4;
  • Pajączek w wersji Toma Hollanda będzie tworzył własne technologie i gadżety. 

Na koniec Perez rzucił trochę światła na reboot MCU, do którego ma dojść po Secret Wars:

To będzie tylko szybkie odświeżenie i oczyszczenie szczegółów, o których MCU wolałoby zapomnieć i które chce trochę przerobić. Będzie to obejmowało wskrzeszenie niektórych bohaterów i złoczyńców, a także usunięcie drobnych wydarzeń, które irytują fanów (i Kevina Feige’a), ale ogólnie rzecz biorąc, będzie to w 75–80% oryginalna linia czasowa, z drobnymi zmianami.

Najgroźniejsi złoczyńcy popkultury - policzono ich ofiary. Bestie, kosmiczni rzeźnicy i seryjni mordercy

arrow-left 24. Norman Bates - ogólna liczba punktów w 10-punktowej skali: 1,3 (liczba ofiar: 20) fot. materiały prasowe arrow-right
24. Norman Bates - ogólna liczba punktów w 10-punktowej skali: 1,3 (liczba ofiar: 20)
23. Hans Landa - 1,6 (liczba ofiar: 5)
22. Anton Chigurh - 1,7 (liczba ofiar: 14)
21. Keyser Söze - 1,9 (liczba ofiar: 14)
20. Ghostface - 3,0 (liczba ofiar: 66)
19. Niewidzialny człowiek - 3,7 (liczba ofiar: 123)
18. Karzeł/Leprechaun - 3,8 (liczba ofiar: 57)
17. T-800/Terminator - 3,9 (liczba ofiar: 28)
16. Michael Myers - 4,1 (liczba ofiar: 160)
15. Laleczka Chucky - 4,2 (liczba ofiar: 67)
14. Davy Jones - 4,5 (liczba ofiar: 6)
13. Freddy Krueger - 4,7 (liczba ofiar: 63)
12. T-1000 - 4,9 (liczba ofiar: 14)
11. Jason Voorhees - 5,1 (liczba ofiar: 163)
10. Ra's al Ghul - 5,2 (liczba ofiar: 18)
9. Lord Voldemort - 5,7 (liczba ofiar: 44)
8. Boba Fett - 5,8 (liczba ofiar: 178)
7. Kylo Ren - 6,4 (liczba ofiar: 81)
6. Pinhead - 6,6 (liczba ofiar: 321)
5. Agent Smith - 6,6 (liczba ofiar: 7)
4. Pennywise - 7,4 (liczba ofiar: 10)
3. Sauron - 7,7 (liczba ofiar: 32)
2. Darth Vader - 8,2 (liczba ofiar: 287)
1. Imperator Palpatine - 8,5 (liczba ofiar: 874)

Źródło: Alex Perez/The Cosmic Circus

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday Spider-Man: Całkiem nowy dzień MCU
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Harry Potter
-

Kluczowa scena z Kamienia filozoficznego pojawi się w serialu! Nowe zdjęcia z planu Harry'ego Pottera

2 Ręka nad kołyską
-

Zwiastun remake'u filmu Ręka nad kołyską. Czy wy zaufalibyście takiej niani?

3 The Bride!
-

Narzeczona Frankensteina w nowej wersji. Oficjany zwiastun The Bride!

4 Baywatch. Słoneczny patrol
-

Baywatch z datą premiery! Kiedy zobaczymy reboot kultowego serialu?

5 To: Witajcie w Derry
-

Kolejny zwiastun To: Witajcie W Derry. Cameo z Lśnienia potwierdzone

6 One Piece
-

2. sezon One Piece z oficjalnym plakatem. Luffy trafi do Loguetown

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e183

Moda na sukces

s28e01

The Voice

s05e05

Zbrodnie po sąsiedzku

s42e12

s2025e186

Anderson Cooper 360

s2025e190

The Lead with Jake Tapper

s2025e70
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Północ Południe

22

wrz

Film

Północ Południe
To się nie dzieje

22

wrz

Film

To się nie dzieje
Zaprawdę Hitler umarł

22

wrz

Film

Zaprawdę Hitler umarł
Marathon

23

wrz

Gra

Marathon
W głębinie

23

wrz

Książka

W głębinie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Anthony Mackie
Anthony Mackie

ur. 1978, kończy 47 lat

Alyssa Sutherland
Alyssa Sutherland

ur. 1982, kończy 43 lat

Ilona Krawczyńska
Ilona Krawczyńska

ur. 1992, kończy 33 lat

Janusz Gajos
Janusz Gajos

ur. 1939, kończy 86 lat

Aubrey Dollar
Aubrey Dollar

ur. 1980, kończy 45 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?_11_09_25
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 709-713. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV