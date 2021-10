Marvel - Avengers brutalnie pobici przez Trzy Matki. Śmierć Doktora Strange'a uwolniła demony

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel wypuścił na amerykańskim rynku zeszyt The Death of Doctor Strange #2. Pokazuje on szereg następstw śmierci Doktora Strange'a, który został zamordowany przez tajemniczego oprawcę w pierwszej odsłonie cyklu. Przypomnijmy, że do aktualnej linii czasowej przybył także młodszy Strange - jest on de facto "kopią zapasową" zmarłego Najwyższego Maga, który to naruszył porządek czasoprzestrzeni i usunął ze wspomnień swojej innej inkarnacji jeden tydzień, uznając kluczowe 7 dni za "środek ostrożności" na wypadek swojego zgonu.

Wiemy już, że śmierć Najwyższego Maga doprowadziła do tego, iż na Ziemi pojawiła się cała grupa mistycznych łotrów: dawny uczeń Shuma-Goratha, demon Dagoth, starożytne bóstwo Tiboro, Aggamon, władca Purpurowego Wymiaru, jak również Umar, bliźniak Dormammu. Największym zagrożeniem są jednak zupełnie nowe antagonistki, Trzy Matki o przydomkach Los (kapłanka magii mistycznej), Korona (potężna królowa i wojowniczka) oraz Pełzająca (istota stworzona z plujących kwasem robaków).

W nowym komiksie doszło do starcia Avengers z Trzema Matkami, które dla Mścicieli przyniosło opłakane skutki. Mjolnir Thora nie był żadnym rywalem dla olbrzymiego miecza Korony, Pełzająca wydobywającymi się z jej ust robakami wypaliła dziury w zbroi Iron Mana, a Los bez większego trudu rozprawiła się z Kapitanem Ameryką i Kapitan Marvel jednocześnie. Zobaczcie sami:

The Death of Doctor Strange #2 - plansze

Ze słów Trzech Matek wynika, że przybyły one na naszą planetę, aby nakarmić swoje tajemnicze "dziecko". Póki co nie znamy absolutnie żadnej słabości antagonistek - wiemy jednak, że młodszy Doktor Strange i Clea mierzyli się z nimi w przeszłości lub przynajmniej dysponują wiedzą na ich temat.