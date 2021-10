Sprzedaż komiksów DC, Marvela i innych spada? Ależ skąd - te dane są najlepszym dowodem

Image Comics

Od jakiegoś czasu wśród naszych Czytelników przybywa osób, które wszem wobec wieszczą upadek komiksów superbohaterskich spod szyldu Marvela i DC - miałoby to rzekomo wynikać z "udziwnień", na które decydują się obie firmy. Jak się jednak okazuje, pogłoski o śmierci komiksowych gigantów okazały się mocno przesadzone. Serwis Comichron opublikował dane dotyczące ogólnej sprzedaży w USA, z których wynika, że w okresie letnim amerykańska branża uzyskała na tym polu jeden z najlepszych wyników na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza.

I tak w czerwcu, lipcu i sierpniu obecnego roku 300 najlepiej sprzedających się w USA tytułów komiksowych rozeszło się w nakładzie aż 24,2 mln egzemplarzy. To wynik o blisko 5 mln egzemplarzy przewyższający ten z 2019 roku (w 2020 roku danych nie upubliczniono z uwagi na pandemię) i trzeci najlepszy w ciągu ostatnich 25 lat. Większy poziom sprzedaży odnotowano jedynie w 1997 roku (warto dodać, że w USA działało wówczas 2 razy więcej sklepów komiksowych niż dzisiaj) i w 2016 roku (wtedy to ogromną popularnością cieszyła się inicjatywa DC Odrodzenie).

Comichron

W minione wakacje fenomenalne wyniki sprzedażowe uzyskiwały nowe zeszyty King Spawn #1 i Spawn Universe #1 od Image Comics. Niesłabnącą popularnością cieszyły się kolejne odsłony serii BRZRKR wydawnictwa Boom! Studios, natomiast DC i Marvel nieustannie promowały swoje okręty flagowe okresu letniego, odpowiednio Fear State i Hellfire Gala. Rezultaty budzą tym większy podziw, że cała branża wciąż mierzy się z następstwami pandemii koronawirusa, a dwaj najwięksi gracze, DC i Marvel, zmieniły niedawno swoich dystrybutorów.

Comichron donosi także, że Mroczny Rycerz wciąż cieszy się olbrzymią popularnością wśród odbiorców. Tylko w sierpniu do sklepów komiksowych w USA sprzedano ponad 100 tys. kopii zeszytów Batman '89 #1 (134 tys.) i Batman #111 (118 tys.). Warto zauważyć, że w przypadku drugiej z tych serii mamy do czynienia ze wzrostem sprzedaży aż o 35 tys. egzemplarzy w stosunku do sierpnia 2019 roku.

Marvel - najlepsze komiksy w historii