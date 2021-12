Marvel i Iron Maiden nawiązali współpracę. Eddie vs Wolverine!

fot. emp-shop.p

W tym roku fani metalu oraz powieści graficznych będą mogli znaleźć nietypowy prezent pod choinką. Dzięki nawiązaniu współpracy między Marvelem a heavymetalowym zespołem Iron Maiden do sprzedaży trafiły koszulki z wizerunkami z postaciami z komiksów oraz Eddiego, czyli maskotki grupy. Na T-shirtach znajdują się Wolverine, Venom, Carnage oraz Deadpool. Z kolei samurajski wizerunek Eddiego nawiązuje do ostatniego albumu muzyków zatytułowanego Senjutsu, wydanego we wrześniu 2021 roku. Wykorzystano również grafiki i motywy z płyt Killers, The Trooper i Fear Of The Dark. Na temat współpracy wypowiedział się wieloletni menadżer Iron Maiden - Rod Smallwood.

Eddie od dawna stał ramię w ramię z największymi superbohaterami. Jesteśmy także bardzo dumni ze światów, które stworzyliśmy dla jego wielu wcieleń – od pól bitewnych przez egipskie grobowce po zamarznięte lody czy futurystyczne miasta. Zestawienie jednych z najbardziej rozpoznawalnych postaci w kulturze pop-artu i komiksu z planetą Maiden było naszą ambicją od lat, a współpraca z Marvelem oparta na wykorzystaniu ich niezwykłych postaci, jest idealnym rozwiązaniem w dzisiejszych czasach.

Smallwood podkreślił, że od wielu lat fani pragnęli, żeby ci ikoniczni, komiksowi bohaterowie pojawili się obok Eddiego w świecie Maiden. Dodał, że to zadowoli fanów zarówno muzyki, jak i Marvela. Poniżej możecie zobaczyć jak prezentują się koszulki dostępne w sprzedaży.

Iron Maiden x Marvel Collection - Wolverine Vs. Eddie

Również na temat współpracy wypowiedział się z zachwytem Paul Gitter, wiceprezes Marvel Licensing.

Marvel jest fajny i ma aspiracje, a od ponad 80 lat inspiruje największych artystów, muzyków i twórców. Obszary, w których muzyka jest największym priorytetem, kolekcja pozwoli fanom oddać hołd naszym kultowym postaciom, jednocześnie ciesząc się legendarnym Iron Maiden.

W 2022 roku Iron Maiden zagra w Polsce koncert, który odbędzie się 24 lipca na Stadionie Narodowym w Warszawie w ramach trasy Legacy of the Beast Tour.