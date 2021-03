Marvel - śledztwo w sprawie matki Thora trwa. Syn burzy i ognia czy wielka mistyfikacja?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Kilka tygodni temu Marvel wyraźnie zasugerował, że prawdziwą matką Thora wcale nie jest Frigga czy Gaja (w ramach różnych genez tę kwestię pokazywano inaczej), a po prostu Moc Phoenixa, ta sama, o którą Avengers i inne postacie toczą teraz ze sobą boje w ramach wydarzenia Enter the Phoenix. Jak się jednak okazuje, sytuacja na tym polu jest nawet bardziej skomplikowana, niż początkowo zakładaliśmy.

W zeszycie Avengers #43, w międzyczasie kolejnych pojedynków mających rozstrzygnąć, kto będzie nowym gospodarzem kosmicznej siły, Thor stanął naprzeciw Mocy Phoenixa. Ta ostatnia stwierdziła:

W twoich żyłach płynie nie tylko krew bogów. Jest tam także moja krew.

Gdy heros odpowiedział, że jego matką jest przecież Gaja, kosmiczny byt kontynuował swój wywód:

Gaja była kłamstwem, jednym z tych potrzebnych. Powodem, dla którego miałeś robić to, czego nawet twój ojciec nie był w stanie - bronić Ziemi. Uwierz mi jednak, że nigdy byś nie istniał, gdyby nie Phoenix. Jesteś synem burzy i ognia. Moim dzieckiem. Przybyłam ostatecznie do domu, do ciebie, mój synu.

Później Moc Phoenixa dodała:

To ona trzymała mnie w ukryciu przez całe tysiąclecia. Teraz jednak, gdy Ostatni Gospodarz przybył na Ziemię, uwolniło mnie to z okowów. Phoenix cię teraz pamięta. Pamięta swoją miłość do ciebie. Nie ma znaczenia, czy ona to pochwala czy nie. Phoenix zmaga się z wszystkimi obawami, jakie może mieć matka. Ma też nadzieję, że jej nowy awatar usunie ten ból. Wszystko z twojego powodu, Thorze. Phoenix jest tu dla ciebie. Przyjdź do nas. Poczuj ogień matczynej miłości.

W tym momencie zmagający się z samym sobą Thor zaczął zbliżać się w kierunku Phoenixa; dopiero interwencja Jane Foster zapobiegła wpadnięciu przez herosa w ramiona Mocy.

Wcześniej w sieci znalazło się wiele rzekomych dowodów na to, że Moc Phoenixa może być matką boga burzy i piorunów; przypomnijmy, że Odyn miał swego czasu romans z jej pierwszą gospodynią. Rzecz w tym, że przywołane wyżej słowa odbierane są teraz częściej jako wielka mistyfikacja ze strony kosmicznej siły - według tej teorii próbuje ona oszukać Thora z nieznanych na razie powodów, podobnie jak wcześniej okłamała Czarną Panterę, stwierdzając, że chciałaby, aby to on stał się jej nowym awatarem.

Avengers #43 - plansze

Wiemy już także, że w zeszycie Avengers #44 dojdzie do finałowych pojedynków o miano nowego gospodarza Mocy Phoenixa. Zmierzą się w nich Kapitan Ameryka z Czarną Panterą, Namor z She-Hulk i Czerwona Wdowa z She-Devil. Okładka komiksu sugeruje natomiast wyraźnie, że zwyciężczynią będzie postać kobieca.