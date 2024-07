Marvel zamieni Avengers 5 na Avengers vs. X-Men? I co z serialem Nova?

Marvel

W ostatnim czasie w sieci pojawia się coraz więcej informacji pośrednio bądź bezpośrednio związanych z filmem Avengers 5. Przypomnijmy, że projekt stracił kolejnego scenarzystę, Michaela Waldrona, a bracia Russo prowadzą wstępne rozmowy na temat wyreżyserowania produkcji (jak i kolejnej historii o Mścicielach). Co więcej, szef Marvel Studios, Kevin Feige, w miniony weekend dał do zrozumienia, że w MCU zbliża się era mutantów.

Wszystko to sprawia, że internauci coraz częściej zaczynają spekulować o tym, iż Marvel zdecyduje się zamienić film Avengers 5 na Avengers vs. X-Men - adaptację słynnej serii komiksowej, o której powstaniu mówi się od dawna. Tak do tej propozycji odnosi się sam Feige:

Frustracja pojawia się, gdy nie masz dostępu do wszystkich swoich postaci. Gdy pracowaliśmy np. nad Kapitanem Ameryką: Wojną bohaterów czy nawet Wojną bez granic, musieliśmy usunąć z planów dziesiątki bohaterów, bo nie mieliśmy do nich dostępu. Teraz nie musimy już tego robić - mamy dostęp do wszystkich z nich.

Do tej kwestii odniósł się także reżyser filmu Deadpool & Wolverine, Shawn Levy:

Myślę, że wszystko jest możliwe. Bardzo nam się podobało, że mogliśmy sięgnąć po akurat te postacie i wprowadzić je do MCU.

Głos w całej sprawie zabrał w dodatku Hugh Jackman:

Kto wie? Wszystko jest tu w jakiś sposób ze sobą powiązane, ale nie wiemy, dokąd to zmierza i co przyszykowali dla nas Kevin Feige i jego zespół.

Serial Nova wciąż powstaje

Prezes Marvel Studios potwierdził również, że serial Nova o Richardzie Riderze nadal powstaje:

Tak, to się dzieje, wszystko się układa. Richard Rider, zgadza się. To będzie serial. Myślę, że jego powstanie zajmie jakieś 3-4 lata.

Avengers 5 - te postacie mają pojawić się w filmie

Kapitan Marvel

Film Avengers 5 ma wejść na ekrany kin 1 maja 2026 roku. Nie jest jednak wykluczone, że ta data ulegnie przesunięciu.