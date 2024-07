Choć film X-Men z 2000 roku z perspektywy czasu uznaje się za kamień milowy dla całego gatunku kina superbohaterskiego, jedna rzecz wciąż nie daje fanom spokoju: dlaczego mutanci w tej produkcji, jak i w jej kontynuacjach, nosili na ekranie skórzane kostiumy? Czarne stroje dla fanów komiksów wydawały się aberracją, która poza symbolem "X" w niczym nie nawiązywała do bogatej spuścizny Domu Pomysłów.

Teraz zaskakujący powód korzystania z tego typu kostiumów zdradził szef Marvel Studios, Kevin Feige, który był jednym z producentów filmu X-Men. Bez owijania w bawełnę stwierdził on:

Przy produkcji udzielali się szefowie studia, którzy wiedzieli, że Matrix odniósł wielki sukces. W Matriksie postacie nosiły skórę, więc zaproponowano, by X-Meni też nosili skórę.

Feige dał także do zrozumienia, że w MCU już niebawem zobaczymy "erę mutantów":

Każdy film MCU jest tak samo ważny i nie ma dla mnie nic lepszego, niż udana produkcja z tego uniwersum. Czy Deadpool & Wolverine podzieli je na "przed" i "po"? Myślę, że wielu ludzi mówiąc o tym, ma na myśli kategorię R. Czy każdy film Marvela będzie miał od tej pory kategorię R? Oczywiście, że nie. Ale mam nadzieję, że później twórcy wszystkich filmów będą próbowali wpleść w nie tonację w taki sposób, jak robią to odpowiedzialni za Deadpool & Wolverine.

Poza tym to "po" ma także inny, jasny kontekst. Mamy już przecież postacie X-Menów, mutantów, do których wcześniej nie mieliśmy praw. To jest początek czegoś nowego. To, co nastąpi po Deadpool & Wolverine, będzie częścią ery mutantów, która nadchodzi do MCU.