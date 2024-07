Deadpool w Avengers: Secret Wars to nie problem. Da się pogodzić postać z niższą kategorię wiekową

Marvel

Według plotek w Avengers: Secret Wars na pewno zobaczymy Deadpoola, Wolverine'a i ponad 60 innych postaci. Podczas wywiadu promującego widowisko Avengers: Secret Wars, szef Marvela i MCU, Kevin Feige został zapytany o pogodzenie Deadpoola z kategorią wiekową R (treści niewskazane dla osób poniżej 17 roku życia) z jego występem w filmach Marvela z PG-13 (niektóre sceny mogą być niestosowne dla dzieci poniżej 13 roku życia). Czy da się to zrobić? Choć dziennikarz otwarcie nie powiedział, że pyta o Avengers, wszyscy na czele z Feige wiedzą, że to najpewniej najpierw tutaj zobaczymy Pyskatego Najemnika w towarzystwie innych herosów MCU.

Deadpool w Avengers

Kevin Feige nie tylko jest pewien, że da się to dobrze zrobić, to najpewniej już o tym myślał.

- Oczywiście, że da się. To jest cała zabawa w komiksach, że każdy może pojawić się wszędzie. Frajda z tego typu historii z drużynami Marvela polega na tym, że prawie zawsze są to postacie, które do siebie nie pasują. Pamiętam, jak siedziałem podczas wywiadów do Iron Mana 2. Ludzie wiedzieli, że w produkcji jest Thor i że mamy plany na Avengers. Padały więc pytania: "Jakim cudem, nordycki mitologiczny bóg Thor może być w scenie z Tonym Starkiem? Jak to ma działać?". Zawsze odpowiadałem tak samo: to jest tego rodzaju film i pomysł, aby ludzi, którzy nigdy nie powinni się spotkać i razem działać, umieścić razem na ekranie.

Zatem można śmiało mieć pewność, że Deadpool spotka herosów MCU. Czy dopiero w 2027 roku w Avengers 6? Niewykluczone, że Marvel ma plany na coś wcześniej.

Avengers 5 i 6 zostaną prawdopodobnie wyreżyserowani przez braci Russo. Najpewniej potwierdzenie otrzymany 27 lipca podczas panelu Marvela na San Diego Comic-Con 2024. Do sieci trafiła plotka z portalu Puck, która twierdzi, że Kevin Feige odmówił dwóm reżyserom: Gregowi Berlantiemu (Green Lantern z 2010, Zabierz mnie na Księżyc) oraz Noah Hawleyowi (seriale Fargo i Legion).

Deadpool & Wolverine - premiera 26 lipca w kinach.