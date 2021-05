X-Meni wyruszą kolonizować Marsa? Hellfire Gala tuż-tuż; oto kolejne stroje mutantów

Marvel

Marvel systematycznie dba o to, by podtrzymywać zainteresowanie czytelników nadchodzącym eventem Hellfire Gala, promowanym jako "największy komiks o mutantach w historii". Przypomnijmy, że w jego trakcie zostanie oficjalnie ogłoszony nowy skład X-Menów, którzy na jedyny w swoim rodzaju wieczór założą w dodatku zupełnie inne stroje. Do sieci trafiły już kolejne grafiki, które pokazują kostiumy m.in. Wolverine'a (w wersji Laury Kinney), Colossusa, Cannonballa czy Profesora X - w sieci pojawiły się spekulacje, że w przypadku tego ostatniego gustowne szaty i złote dodatki mogą symbolizować narastający w Xavierze egoizm.

Zadebiutował również zwiastun wydarzenia, który zapowiada, że w jego trakcie poznamy wielkie ogłoszenie, które raz na zawsze zmieni rzeczywistość mutantów - na razie ujawniono jedynie, że będzie ono powiązane ze Storm. Amerykańskie portale popkulturowe spekulują, że być może poprowadzi ona swoją rasę (lub większą jej część) z Krakoi w stronę Marsa, aby skolonizować Czerwoną Planetę.

Hellfire Gala - stroje

Oto postacie, które wchodzą w skład nowej drużyny X-Menów:

Cyclops (Scott Summers)

Hellfire Gala ukaże się w ramach 12 zeszytów przedstawiających perspektywę 12 postaci - komiksy te trafią na amerykański rynek w czerwcu.