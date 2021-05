Eminem w komiksie o X-Menach! Na Hellfire Gala zaroi się od prawdziwych gwiazd

Marvel/cbr.com

Tego w świecie Marvela jeszcze nie grali: Eminem, Conan O'Brien i szereg innych gwiazd pojawią się gościnnie na Hellfire Gala, wielkim wydarzeniu w świecie X-Menów, zapowiadanym jako "największy komiks o mutantach w historii". Cały event będzie złożony z 12 zeszytów, z których każdy pokaże ten sam wieczór z perspektywy innej postaci. W jego trakcie zostanie oficjalnie ogłoszony nowy skład X-Menów, jak również poznamy rozwiązanie związanej z Storm zagadki, która ma raz na zawsze zmienić przyszłość istot z genem X.

Dom Pomysłów ujawnił, że na Hellfire Gala poza Eminemem i O'Brienem stawią się m.in. mistrzynie świata w piłce nożnej Alex Morgan i Megan Rapinoe, prezenter radiowy Ira Glass i baseballista New York Mets Pete Alonso. Prominentnych gości będzie jednak więcej. Tak ich obecność komentuje Mike Pasciullo, wiceprezes Marvela ds. marketingu i komunikacji:

Hellfire Gala stanie się punktem kulminacyjnym miesięcy oczekiwania. Skoro to jedna z największych nocy w historii X-Menów, naprawdę sensowne wydaje się zaproszenie na nią światowych gwiazd, aby same mogły stać się świadkami wydarzeń. Dziękujemy naszym wyjątkowym gościom za dołączenie do nas na to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie.

Tak prezentuje się zapowiedź gościnnego udziału gwiazd:

Hellfire Gala - zapowiedź gościnnego udziału gwiazd

Przypomnijmy, że Eminem pojawił się już w świecie Marvela - doszło do tego w 2009 roku w one-shocie Eminem/Punisher #1.

Hellfire Gala rozpocznie się 2 czerwca i potrwa aż do końca miesiąca. Przywołując słowa jednego z uczestników: wszystko wskazuje na to, że w tym wydarzeniu będzie można zatracić się bez reszty.