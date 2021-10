Marvel - śmierć herosa i złoczyńcy w Dark Ages. Avengers i X-Men próbują pojednać ludzi

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel wypuścił do sieci materiały zapowiadające zeszyt Dark Ages #2, kolejną odsłonę rozgrywającego się w alternatywnej rzeczywistości wydarzenia, w ramach którego złoczyńca Unmaker doprowadził do wyłączenia światła na całej naszej planecie. Wiemy już, że w nowym komiksie Avengers, X-Men i wspierający ich złoczyńcy będą współpracować, aby zakończyć międzyludzkie waśnie - na pochłoniętej przez mrok Ziemi dojdzie do licznych konfliktów.

Według słów Spider-Mana (który, na marginesie, zacznie szkolić swoją córkę, May) względny pokój ma trwać zaledwie 7 lat. Wcześniej zobaczymy jednak liczne walki pomiędzy superbohaterami i złoczyńcami - jedna z plansz wyjawia, że w trakcie tego typu zmagań śmierć poniosą Hawkeye i Taskmaster. Z kolei Kapitan Ameryka, Deadpool i inne postacie postarają się uspokoić wzburzone społeczeństwo. Zobaczcie sami:

Dark Ages #2 - plansze

Według oficjalnego opisu fabuły pozostali przy życiu i tak będą musieli zmierzyć się z nadchodzącą apokalipsą - nowe, pozbawione dostępu do elektryczności społeczeństwo ma bowiem chwiejne fundamenty, a "siły mroku nieustannie pracują".

Komiks Dark Ages #2 trafi do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych 6 października.