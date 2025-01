Nowe nazwiska w Odysei Christophera Nolana. Obsada już pęcznieje od gwiazd

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Netflix

Reklama

Według Production Weekly, które dostarcza informacji na temat produkcji filmów i seriali, Elliot Page został obsadzony w Odysei, nowym filmie Christophera Nolana. Wcześniej współpracowali już ze sobą przy Incepcji. Poza tym aktora możecie znać z Juno, X-menów i The Umbrella Academy. Wiadomość podało dalej również World of Reel. To nie koniec castingowych rewelacji. Według znanego insidera The InsSneider do obsady dołączył również John Leguizamo. Możecie go znać z Johna Wicka i Menu.

Na razie jednak niczego oficjalnie nie potwierdzono, więc należy traktować te informacje z przymrużeniem oka.

Odyseja - gwiazdorska obsada filmu

W chwili pisania tego artykułu tak prezentuje się obsada Odysei: Matt Damon (nagrodzony Oscarem za występ w Buntowniku z wyboru), Tom Holland (Spider-Man z MCU), Zendaya (na koncie takie hity jak Diuna i Euforia), Robert Pattinson (Batman, Zmierzch), Jon Bernthal (ekranowy Punisher), Benny Safdie (współpracował wcześniej z Nolanem przy Oppenheimerze), Anne Hathaway (Oscar za Les Misérables: Nędznicy), Charlize Theron (Oscar za Monster) i Lupita Nyong’o (Oscar za Zniewolony. 12 Years a Slave). Jak sami widzicie, pęcznieje od gwiazd i znanych nazwisk.

Najlepsi żyjący reżyserzy. Nolan wysoko