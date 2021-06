Ważna postać Marvela jutro dokona coming outu? Sugestia jest wyraźna

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

W Stanach Zjednoczonych czerwiec uznawany jest za tzw. Miesiąc Dumy (ang. Pride Month), mając zwrócić uwagę opinii publicznej na kwestie związane z położeniem społeczności LGBTQ. Do celebracji wydarzenia przyłączył się również świat popkultury z Domem Pomysłów na czele - Marvel w czerwcowych komiksach pokaże m.in. alternatywne okładki z homoseksualnymi postaciami. Wygląda na to, że obchody te rozpoczną się od mocnego uderzenia.

Jak donosi serwis Bleeding Cool, w zeszycie Black Cat #7 z premierą zaplanowaną na 2 czerwca tytułowa bohaterka może dokonać coming outu. Przypomnijmy, że Felicia Hardy to dawna miłość Spider-Mana, która po rozstaniu z Peterem Parkerem zaczęła być portretowana jako i przeciwniczka, i sojuszniczka Pajączka. W ostatnim czasie mierzy się ona z Gildią Złodziejów, na której czele stoi Odessa Drake.

Z zaprezentowanych przez portal plansz promocyjnych wynika, że Black Cat i Odessa zatracą się w pocałunku. Co więcej, sekwencja ta już teraz porównywana jest z coming outem Icemana, który po latach przedstawiania go jako bohatera heteroseksualnego w końcu wyznał, że w rzeczywistości jest gejem. Spójrzcie sami:

Black Cat #7 - plansze

Warto zauważyć, że Kevin Smith w serii The Evil That Men Do już w przeszłości sugerował, iż Felicia Hardy jest bohaterką biseksualną bądź homoseksualną - wątek ten porzucili jednak kolejni twórcy pracujący dla Marvela.

W ostatnim czasie sporo mówi się również o coraz większym wpływie Black Cat na uniwersum Domu Pomysłów; scenarzysta poświęconej jej serii, Jed MacKay, sugerował, że losy postaci "rozwiną się w zupełnie nowym kierunku".