Marvel - Drakula ogłasza niepodległość państwa wampirów. Reakcja Blade'a jest bezcenna

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel wypuścił na amerykański rynek zeszyt Avengers #45. Po wydarzeniu Enter the Phoenix jeszcze większą niż dotychczas rolę w serii zaczynają odgrywać wampiry. Dość powiedzieć, że właśnie oficjalnie uznano niepodległość ich państwa, na co w swoim stylu zdążył już zareagować Blade.

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że pozycja krwiopijców w ostatnim czasie wzrosła dzięki ich zaangażowaniu w batalii z Knullem. Ze swojej siedziby w Czarnobylu Drakula zaczął więc za pomocą telewizji nawoływać inne kraje do pomocy jego narodowi, w tym dostarczania przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż krwi dla jego głodujących pobratymców i uwolnienia więźniów politycznych. Hrabia zasugerował także potrzebę przyznania niepodległości swojej nacji.

Koniec końców opowiadający się za pokojowym rozwiązaniem sytuacji Czarna Pantera namówił światowych liderów do włączenia Narodu Wampirów w struktury ONZ, które faktycznie wyśle do Czarnobyla krew, przy czym jedynie syntetyczną.

Co na to wszystko Blade? No cóż, najpierw uznał on, że powstanie państwa wampirów jest dla niego o tyle korzystne, iż krwiopijcy będą zgromadzeni w jednym miejscu - "następnym razem, gdy będę ich musiał zabić". T'Challa poinformował go jednak, że takie działanie będzie postrzegane jako wypowiedzenie wojny suwerennemu państwu. Ta wiadomość zirytowała łowcę wampirów do tego stopnia, że był on gotowy opuścić szeregi Avengers, by móc działać na własną rękę.

Gdy jednak Mściciele znaleźli się w Czarnobylu, zdali sobie sprawę, że Drakula nie zamierza respektować żadnego zewnętrznego prawa. To właśnie dlatego Blade stwierdził, że jeśli krwiopijcy chcą swojego państwa, ktoś musi na straży tego prawa stać - tym samym ogłosił się on "szeryfem miasta wampirów", dostając nawet później specjalną odznakę.

Spójrzcie sami:

Avengers #45 - plansze