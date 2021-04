Marvel - tak wyglądał pierwszy Hulk. To nie Bruce Banner; żył 10 tysięcy lat temu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Już pod koniec lutego Marvel ogłosił, że w komiksie Immortal Hulk: Time of Monsters zostanie pokazany pierwszy w historii Zielony Olbrzym, którym w dodatku nie był Bruce Banner. Przypomnijmy, że w znakomitej i wielokrotnie nagradzanej serii ze scenariuszem Ala Ewinga wprowadzono tzw. Zielone Drzwi, łączące postacie naznaczone promieniowaniem gamma z Below-Place, miejscem, do którego trafiają one po swojej śmierci, by później zmartwychwstać. Jak się teraz okazuje, młody chłopiec otworzył je już 10 tysięcy lat temu.

Akcja Immortal Hulk: Time of Monsters rozgrywa się na terenie Żyznego Półksiężyca, obszaru rozciągającego się od Egiptu po Mezopotamię, uznawanego za kolebkę geograficzną starożytnych cywilizacji. Nienazwane na razie plemię obserwuje spadający z nieba i świecący intensywną, zieloną barwą przedmiot, przypominający kształtem meteoryt z kolcami. To właśnie ten sam młody chłopiec zbliżył się do powstałego w wyniku uderzenia krateru na tyle blisko, że emanująca z niego energia doprowadziła do jego transformacji.

Tak wyglądał pierwszy Hulk:

Immortal Hulk: Time of Monsters - plansze

W tej samej opowieści działanie "meteorytu" doprowadzi do stworzenia innych potworów, przy czym na razie nie znamy szczegółów. Dodatkowo w one-shocie znajdzie się historia pokazująca Bruce'a Bannera, który podejmie "wyzwanie, z jakim do tej pory jeszcze się nie mierzył".

Immortal Hulk: Time of Monsters zadebiutuje w USA 19 maja.