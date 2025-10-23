Reklama
Marvel Cosmic Invasion ma datę premiery! Kiedy zagramy w bijatykę z superbohaterami?

Na Marvel Cosmic Invasion nie trzeba będzie długo czekać. Nowy zwiastun ujawnia konkretną datę premiery, nie zabrakło też efektownych scen akcji.
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  marvel 
data premiery cosmic invasion zwiastun marvel cosmic invasion
Marvel Cosmic Invasion fot. Dotemu
Firmy Tribute Games i Dotemu opublikowały nowy zwiastun nadchodzącej gry Marvel Cosmic Invasion. Tym razem jest to szczególnie istotny materiał, ponieważ ujawnia on datę premiery produkcji – zadebiutuje ona już 1 grudnia na PC oraz konsolach PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S i Nintendo Switch 1 oraz 2.

Marvel Cosmic Invasion to beat’em up z pikselartową oprawą graficzną. Gracze będą mogli wcielić się w znanych bohaterów i stanąć do walki z licznymi przeciwnikami. Przed rozpoczęciem każdego poziomu wybierzemy dwie postacie, między którymi będzie można płynnie się przełączać, by wykonywać unikalne kombinacje ciosów oraz potężne ataki specjalne. Nie zabraknie również możliwości zabawy w trybie kooperacji – zarówno lokalnie, jak i online.

Jacy bohaterowie pojawią się w Marvel Cosmic Invasion?

W grze pojawi się 15 postaci, którymi będą mogli pokierować gracze. 

  • Kapitan Ameryka
  • Spider-Man
  • Storm
  • Wolverine
  • Phyla-Vell
  • Venom
  • Nova
  • Rocket Raccoon
  • She-Hulk
  • Beta Ray Bill
  • Silver Surfer
  • Czarna Pantera
  • Cosmic Ghost Rider
  • Iron Man
  • Phoenix

Źródło: youtube.com

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  marvel 
data premiery cosmic invasion zwiastun marvel cosmic invasion
