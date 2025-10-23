Marvel Cosmic Invasion ma datę premiery! Kiedy zagramy w bijatykę z superbohaterami?
Na Marvel Cosmic Invasion nie trzeba będzie długo czekać. Nowy zwiastun ujawnia konkretną datę premiery, nie zabrakło też efektownych scen akcji.
Firmy Tribute Games i Dotemu opublikowały nowy zwiastun nadchodzącej gry Marvel Cosmic Invasion. Tym razem jest to szczególnie istotny materiał, ponieważ ujawnia on datę premiery produkcji – zadebiutuje ona już 1 grudnia na PC oraz konsolach PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S i Nintendo Switch 1 oraz 2.
Marvel Cosmic Invasion to beat’em up z pikselartową oprawą graficzną. Gracze będą mogli wcielić się w znanych bohaterów i stanąć do walki z licznymi przeciwnikami. Przed rozpoczęciem każdego poziomu wybierzemy dwie postacie, między którymi będzie można płynnie się przełączać, by wykonywać unikalne kombinacje ciosów oraz potężne ataki specjalne. Nie zabraknie również możliwości zabawy w trybie kooperacji – zarówno lokalnie, jak i online.
Jacy bohaterowie pojawią się w Marvel Cosmic Invasion?
W grze pojawi się 15 postaci, którymi będą mogli pokierować gracze.
- Kapitan Ameryka
- Spider-Man
- Storm
- Wolverine
- Phyla-Vell
- Venom
- Nova
- Rocket Raccoon
- She-Hulk
- Beta Ray Bill
- Silver Surfer
- Czarna Pantera
- Cosmic Ghost Rider
- Iron Man
- Phoenix
