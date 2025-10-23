fot. Dotemu

Reklama

Firmy Tribute Games i Dotemu opublikowały nowy zwiastun nadchodzącej gry Marvel Cosmic Invasion. Tym razem jest to szczególnie istotny materiał, ponieważ ujawnia on datę premiery produkcji – zadebiutuje ona już 1 grudnia na PC oraz konsolach PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S i Nintendo Switch 1 oraz 2.

Marvel Cosmic Invasion to beat’em up z pikselartową oprawą graficzną. Gracze będą mogli wcielić się w znanych bohaterów i stanąć do walki z licznymi przeciwnikami. Przed rozpoczęciem każdego poziomu wybierzemy dwie postacie, między którymi będzie można płynnie się przełączać, by wykonywać unikalne kombinacje ciosów oraz potężne ataki specjalne. Nie zabraknie również możliwości zabawy w trybie kooperacji – zarówno lokalnie, jak i online.

Jacy bohaterowie pojawią się w Marvel Cosmic Invasion?

W grze pojawi się 15 postaci, którymi będą mogli pokierować gracze.

Kapitan Ameryka

Spider-Man

Storm

Wolverine

Phyla-Vell

Venom

Nova

Rocket Raccoon

She-Hulk

Beta Ray Bill

Silver Surfer

Czarna Pantera

Cosmic Ghost Rider

Iron Man

Phoenix

Bohaterowie Marvela, którzy zasługują na własny film w MCU