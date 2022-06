Marvel - oto Star Panther, nowy i najpotężniejszy wariant Czarnej Pantery. Jest jak Superman

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel w zeszycie Avengers Forever #6 ze scenariuszem Jasona Aarona wprowadził do swojego multiwersum postać Vibranium Mana, mściciela, który później przeszedł transformację w jeszcze potężniejszego herosa o przydomku Star Panther. Wiele wskazuje na to, że to najsilniejszy ze wszystkich wariantów Czarnej Pantery w całym wieloświecie Domu Pomysłów; w dodatku jego geneza przywodzi na myśl początki komiksowej mitologii Supermana.

Aaron zabrał czytelników do alternatywnej rzeczywistości, w której Król Killmonger z drużyny Mistrzów Zła Multiwersum obrócił Wakandę w perzynę, przy okazji zabijając wszystkich członków rodziny T'Challi. Przed śmiercią T'Chaka zdołał jednak ocalić syna, wysyłając go w podróż przez kosmos w rakiecie wykonanej z vibranium. Gdy dziecko dorosło, rozpoczęło swoją prywatną krucjatę jako Vibranium Man, mściciel korzystający ze zbroi wykonanej z cennego materiału, technologii Iron Mana oraz taktyki Spider-Mana.

Koniec końców T'Challa stanął do walki z Killomngerem, które to starcie przegrał z kretesem - złoczyńca wrzucił go do pobliskiej gwiazdy. Rzecz w tym, że Vibranium Man dzięki swojemu kostiumowi zdołał przeżyć, a po 3 dniach uratował go wędrujący przez multiwersum Robbie Reyes. To właśnie w ten sposób narodził się Star Panther, postać czerpiąca niewyobrażalną potęgę ze światła gwiazdy. Spójrzcie sami:

Avengers Forever #6 - plansze

Wiele wskazuje na to, że Star Panther w najbliższej przyszłości pomoże grupie Avengers z całego multiwersum w trakcie batalii z Mistrzami Zła.