Marvel - oto Thulk, najpotężniejszy z Avengers. Thor właśnie zamienił się w Hulka!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel odpalił fajerwerki w wydarzeniu Banner of War, w którym obserwujemy monumentalny pojedynek Thor vs. Hulk. W wydanej właśnie w USA kolejnej części eventu doszło do szokującej przemiany boga burzy - walczący z Zielonym Goliatem heros przeszedł transformację w istotę już teraz nazywaną w sieci "Thulkiem", postać, która bez dwóch zdań może pretendować do miana najpotężniejszego z Avengers.

W zeszycie Hulk #7 ze scenariuszem Donny'ego Catesa na plac boju herosów przybył Iron Man - Tony Stark w batalii z Zielonym Goliatem postanowił wykorzystać niewyobrażalnie mocarną zbroję. Dość powiedzieć, że pierwszy jej atak wyzwolił "celestiański sąd setek tysięcy eksplodujących gwiazd". Położenie Hulka wydawało się w tym momencie beznadziejne; nieco wcześniej został on przygnieciony Mjolnirem, w którym obecnie znajduje się w dodatku cała potęga Odyna.

Rzecz w tym, że nieustannie przybierające na sile ataki Thora i Iron Mana doprowadziły do zwiększenia poziomu gniewu Hulka do maksimum. Po osiągnięciu tego stanu Zielony Goliat zademonstrował zupełnie nową moc, wypuszczając z własnych oczu ogromną wiązkę promieniowania gamma, która doszczętnie zniszczyła miejsce batalii. Gdy bitewny kurz opadł, pozbawiony już celestiańskiej zbroi Iron Man spostrzegł idącą w jego kierunku postać. Okazał się nią Thor, który wchłonął tak wielką dawkę promieniowania, że stał się istotą hulkopodobną. Spójrzcie sami:

Hulk #7 - plansze

Scena pokazująca "Thulka" była ostatnią w rzeczonym zeszycie. Na razie nie jest jasne, jakimi mocami dysponuje połączenie Thora i Hulka, ani jak długo twórcy zdecydują się eksponować tę postać. Więcej dowiemy się z kolejnej odsłony Banner of War, zeszytu Thor #26, który ukaże się w Stanach Zjednoczonych 8 czerwca.