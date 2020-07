Marvel - By zdobyć Kamień Mocy, Thanos pokonał postać potężniejszą od Hulka

Marvel

Fani Marvela i filmów Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry doskonale pamiętają ekranową walkę, w ramach której Thanos zmierzył się z Hulkiem - ten pojedynek jeden na jeden z całą pewnością był jedną z najbardziej pamiętnych sekwencji w całym podsumowaniu Sagi Nieskończoności MCU. Nie wszyscy jednak wiedzą, że w komiksie Thanos Quest, który był jedną z inspiracji dla kinowej Wojny bez granic, Szalony Tytan w drodze po Kamień Mocy musiał zmierzyć się z kimś znacznie potężniejszym niż Zielony Goliat; co więcej, postać ta mogła także korzystać z potęgi artefaktu.

W pierwszym zeszycie komiksowej serii, która pokazywała, w jaki sposób Thanos zdobywa kolejne Kamienie Nieskończoności (na kartach opowieści nazywane wtedy "klejnotami"), tytułowy bohater najpierw przejął Klejnot Duszy od tajemniczej istoty znanej jako In-Betweener. Później zaś ruszył po Klejnot Mocy, którego posiadaczem był niezwykle potężny i nieśmiertelny Champion, jeden ze Starszych Wszechświata.

Sam Champion od niemalże samego początku kosmosu uwielbiał testować swoją siłę w pojedynkach z najbardziej wymagającymi rywalami; Thanos zlokalizował więc go na planecie Tamarata, na której uzbrojony w Klejnot Mocy złoczyńca w pojedynkę pokonywał całe armie złożone z mieszkańców tej lokacji. Szalony Tytan zaproponował mu ostatecznie starcie, na które Champion zgodził się bez wahania.

Choć złoczyńca z całą pewnością był wówczas silniejszy od Thanosa, ten ostatni stawiał na technikę zamiast odwoływać się do brutalnej siły - to dlatego raz po raz udawało mu się blokować ciosy rywala. Koniec końców zirytowany brakiem rozstrzygnięcia Champion zdecydował się skumulować energię i po potężnym skoku uderzyć Szalonego Tytana z mocą wielu bomb atomowych. Sęk w tym, że jego przeciwnik teleportował się tuż przed ciosem; Champion z potworną siłą uderzył więc w planetę, doprowadzając do jej zniszczenia.

Sam nacierający w mgnieniu oka zaczął dryfować przez pustkę kosmosu. Ostatecznie Thanos zgodził się go przenieść na inną planetę, jeśli tylko ten odda mu Klejnot Mocy. Zobaczcie, jak wyglądała cała opisywana walka:

Thanos Quest #1 - plansze