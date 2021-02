Marvel - Daredevil podaje przepis na wypędzenie Knulla. Składniki: krzesło elektryczne i tysiące woltów

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel nie pozwala w żaden sposób zapomnieć o King in Black - do sieci raz po raz trafiają kolejne informacje związane z tym wydarzeniem. Donosiliśmy już Wam, że w zeszycie Daredevil #27 tytułowy bohater został opanowany przez Knulla, przybierając przerażającą formę symbionta z rogami. Sęk w tym, że heros koniec końców zdołał się wyswobodzić spod władzy Króla w Czerni. Zaskakuje przede wszystkim zastosowany przez niego w tym celu sposób.

Choć walka przebywającego obecnie w więzieniu Matta Murdocka i złoczyńcy rozgrywała się głównie w głowie pierwszego z nich, bohater postanowił jednak pozbyć się stwórcy symbiontów w realnym tego słowa znaczeniu. To właśnie dlatego przedostał się on do pokoju z krzesłem elektrycznym i pozwalając przepłynąć przez jego ciało tysiącom woltów był w stanie usunąć Knulla zarówno ze swojego umysłu, jak i ciała - fragmenty tego zdarzenia zobaczycie niżej w galerii.

Oto inne z najważniejszych informacji:

Jak się okazuje, Knull i Conan Barbarzyńca mają wspólnego wroga - to potężny czarnoksiężnik Kulan Gath, który przed tysiącleciami uwięził i torturował jednego z symbiontów; ten sam, uwolniony w konsekwencji inwazji antagonisty symbiont opanował pod koniec zeszytu Savage Avengers #17 Conana;

Do walki z Królem w Czerni przyłączy się potężna Hildegarde, jedna z pierwszych Walkirii;

Drużyna Thunderbolts prowadzi obecnie działania w Instytucie Ravencrofta (marvelowskiej wersji Azylu Arkham); co ciekawe, Taskmaster chciał, by Star użyła w tej lokacji posiadanego przez nią Kamienia Rzeczywistości, zachęcając ją do tego... znanym cytatem ze Star Wars.

Zobaczcie plansze dokumentujące powyższe wydarzenia:

Daredevil #27 - plansze