MCU zmienia Marvela - Thanos nie może być zabity. Co naprawdę stało się po pstryknięciu?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel wypuścił na amerykański rynek zeszyt Eternals #2, który zdążył już odbić się głośnym echem wśród fanów. Wszystko przez to, że jego twórcy, Kieron Gillen i Esad Ribic, przyjęli obowiązującą w MCU wykładnię związaną z tym, jakie faktyczne skutki przyniosło pstryknięcie Thanosa. Jakby tego było mało, z tej samej historii dowiedzieliśmy się, że Szalony Tytan nie może być zabity.

Przypomnijmy, że w komiksowym uniwersum do pstryknięcia doszło w wydanej pierwotnie w 1991 roku serii Rękawica Nieskończoności ze scenariuszem Jima Starlina. Wówczas jednak postacie po prostu zniknęły - np. Kapitan Ameryka zobaczył, jak ciała Hawkeye'a i Sersi w błyskawicznym tempie ulegają dematerializacji.

W Eternals #2 tuż przed pojedynkiem Thanosa i Ikarisa narrator ukryty w należącej do Przedwiecznych Wielkiej Maszynie mówi jednak o tym, że Szalony Tytan swego czasu doprowadził do wymazania połowy istnień we wszechświecie, a ciała postaci rozpłynęły się w powietrzu w formie "krwawego pyłu". Tym samym ostatecznie potwierdzono, że za bezpośrednie następstwo pstryknięcia w uniwersum uznaje się obecnie to, co zobaczyliśmy w MCU, nie zaś w Rękawicy Nieskończoności.

Na tym jednak nie koniec. Czytelnicy komiksów doskonale wiedzą, że w świecie powieści graficznych prawdziwą miłością Thanosa jest ucieleśnienie Śmierci, przy czym postać ta nigdy nie odwzajemniła jego uczuć. W zeszycie Cosmic Powers #1 to właśnie Śmierć usunęła Szalonego Tytana ze swojego wymiaru, co w konsekwencji doprowadziło do tego, że złoczyńca stał się nieśmiertelny.

Gdy więc w Eternals #2 doszło do szeroko zakrojonej batalii Thanosa i Ikarisa, ten sam tajemniczy narrator mówiąc o pierwszym z nich stwierdził, że "sama Śmierć odrzuca go ze swoich objęć". Informację tę powinniśmy w pierwszej kolejności odczytywać przez pryzmat wszystkich dotychczasowych "zgonów" antagonisty w komiksach - za każdym razem wracał on do żywych, a czytelnicy z biegiem czasu zaczęli się zastanawiać, czy wpływu na taki obrót spraw nie ma moc Kamieni Nieskończoności. Teraz jednak wiemy już, że przyczyną i fundamentem nieśmiertelności Szalonego Tytana jest rzucona na niego przez Śmierć klątwa.

Zobaczcie sami:

Eternals #2 - plansze