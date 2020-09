Marvel: dlaczego Zielony Goblin nienawidzi Spider-Mana?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Źródło: Marvel

Zielony Goblin/Green Goblin (złe alter ego bogatego przemysłowca; efektem ubocznym zażycia serum, które miało dać mu nadludzką siłę, było szaleństwo) został wprowadzony do mitologii Pajączka i Marvela w The Amazing Spider-Man #14, ale jako Norman Osborn został ujawniony dopiero w dalszej części serii. Goblin miał być ważniejszym wrogiem Spider-Mana, jednak powody, dla których postacie żywią do siebie tak wielką urazę, zostały opracowane dopiero później.

Pierwotnym celem Zielonego Goblina było przewodzenie przestępczości w Nowym Jorku. Po kolejnych porażkach w walce z superbohaterem, zaplanowanym krokiem do zniszczenia Człowieka Pająka miało być poznanie jego tożsamości. Drugim krokiem miało być zniszczenie wszystkiego, co kochał. Osborn ostatecznie odkrywa tożsamość Spider-Mana, czyniąc ich relację bardziej osobistą niż relacje protagonisty z pozostałymi złoczyńcami. Później Norman o niej zapomni (w wyniku porażenia prądem), a Parker z kolei będzie ukrywał prawdziwą tożsamość arcyłotra. Przez długi czas Goblin pozostawał uśpiony w pamięci Normana, w końcu jednak ponownie przejął nad nim kontrolę (syn Normana, Harry, trafia do szpitala z powodu przedawkowania LSD, a pogrążony w rozpaczy ojciec obwiniał o wszystko Petera). Wkrótce dochodzi do punktu zwrotnego między kryminalistą a Spider-Manem, którym jest śmierć Gwen Stacy. To ona spowodowała, że sam Pajączek obiecał wrogowi, że go zabije.

Substancje, których używa Osborn, by stać się Zielonym Goblinem, zmieniają jego percepcję i mogą wpływać na to, jak interpretuje utratę swoich wspomnień. Nienawiść była niezbędna do zmiany tonu w The Amazing Spider-Man i została wprowadzona, by dać podłoże do śmierci bohaterki.

Później Norman Osborn "umiera", a jego strój przejmuje jego syn, Harry. Sprawy między nim a Peterem będą bardziej skomplikowane. Celem życia Goblina było doprowadzenie Petera do upadku: od początku chciał rządzić światem przestępczym w Nowym Jorku, ale gdy Spider-Man zrujnował te plany, stał się głównym celem stojącym przestępy na drodze.