W uniwersum Marvela istnieją aż trzy Oczy Agamotto. Wiemy, kto ma pozostałe

Marvel

W grudniu Marvel wypuści na amerykański rynek zeszyt Savage Avengers #16 - przypomnijmy, że w skład tej brutalnej wersji Mścicieli wchodzą Conan, Magik, Black Knight i Juggernaut, których przygody osadzone są w dodatku w świecie kojarzącym się z serią Dungeons & Dragons. Z zapowiedzi komiksu wynika, że w nadchodzącej odsłonie opowieści grupa ta zmierzy się z potężnym smokiem, który - co może zaskakiwać - posiada jedno z Oczu Agamotto.

Fani Domu Pomysłów i MCU doskonale wiedzą, że ten artefakt skrywał w sobie Kamień Czasu i od lat należy do Doktora Strange'a. W komiksowym uniwersum istnieją jednak aż trzy jego wersje. Przeszło milion lat temu Najwyższym Magiem naszej planety był Agamotto, który ostatecznie zrezygnował ze swojej funkcji, by wejść w skład trójcy bóstw znanych jako Vishanti. Zanim jednak do tego doszło, bohater powołał do istnienia trzy Oczy: Mocy, Prawdy i Przewidywania.

Doktor Strange wszedł w posiadanie drugiego z nich. Z kolei trzecie przez lata dzierżył złowrogi Kulan Gath, któremu ostatnio artefakt został odebrany przez Conana - czarnoksiężnik chce przejąć wszystkie trzy wersje, aby zamienić się w niezwyciężonego demona Shuma-Gorath.

Komiks Savage Avengers #16 zabierze nas tymczasem do Oka Mocy, które w tej chwili w swojej komnacie ulokowanej w Górach Śnieżnych Jotunheim przetrzymuje Sadurang, pochodzący z Asgardu smok i potężny mag, uczeń samego Dormammu, który potrafi przybierać także ludzką formę.

Savage Avengers #16 - okładka