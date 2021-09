Marvel - śmierć Doktora Strange'a rozsadza multiwersum. Avengers idą na Trzy Matki, magowie nadchodzą!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel zaprezentował póki co pozbawione warstwy dialogowej plansze z drugiego zeszytu zasadniczej serii wydarzenia Śmierć Doktora Strange'a. Po zamordowaniu Najwyższego Maga nasza planeta straciła barierę ochronną przed mistycznymi zagrożeniami, dlatego na Ziemi zaroi się od istot pochodzących z magicznych wymiarów. Co więcej, cała sytuacja doprowadzi do powstania licznych wyłomów w siatce czasoprzestrzennej multiwersum.

Z ujawnionych przez serwis Newsrama ilustracji wynika, że do Sanctum Sanctorum przybędzie dawna miłość Strange'a, Clea, która wraz z Doktorem Voodoo, Wongiem i młodszą wersją Najwyższego Maga (pojawił się on w finale pierwszej odsłony cyklu) stanie do walki z tajemniczymi Trzema Matkami o imionach Los, Korona i Pełzająca.

Te zupełnie nowe w świecie Marvela antagonistki dysponują potworną mocą - w materiałach promocyjnych opisano je jako magiczną wersję Czarnego Zakonu Thanosa. Obecnym w Sanctum Sanctorum postaciom na odsiecz przyjdą również sami Avengers, choć nie jest jasne, czy nawet połączone siły ziemskich magów i Mścicieli zdołają sobie poradzić z uznawanymi za niemalże wszechpotężne Trzema Matkami.

Zobaczcie plansze z The Death of Doctor Strange #2, jak również nowe kadry z pierwszej odsłony serii - na jednym z nich pojawia się młodsza wersja Najwyższego Maga, wyraźnie inspirowana wyglądem herosa z komiksów rysowanych przez Steve'a Ditko:

The Death of Doctor Strange #2 - plansze

Amerykańskie portale popkulturowe spekulują, że kluczową rolę w całym evencie może odegrać Baron Mordo. On również przybył do Sanctum Sanctorum, by na własne oczy przekonać się, że Strange nie żyje - co ciekawe, towarzyszył mu będący obecnie najprawdopodobniej jego pomocnikiem Kaecilius. Jeszcze bardziej zaskakuje fakt, że Mordo chce za wszelką cenę odnaleźć mordercę Najwyższego Maga - być może liczy na to, że teraz to on przejmie wspomniany tytuł.

Zeszyt The Death of Doctor Strange #2 zadebiutuje w USA 20 października.