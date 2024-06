Eternals mają powrócić w tej produkcji Marvela. To nie projekt, o którym myślicie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fani Marvela od dłuższego czasu zastanawiają się nad tym, jaka przyszłość czeka Eternals w MCU - i czy w ogóle jakaś "przyszłość" dla Przedwiecznych istnieje. Od dłuższego czasu spekuluje się, że sequel filmu z 2021 roku ostatecznie powstanie, choć w chwili obecnej nie jest on dla Domu Pomysłów priorytetem.

Taki obrót spraw potwierdza teraz Alex Perez z My Cosmic Circus. Według jego źródeł kontynuacja produkcji Eternals faktycznie wciąż jest rozwijana, choć przyśpieszenie prac na tym polu "odłożono na później". Zaskakuje natomiast to, że znanych z filmu bohaterów - w tym uśmiercone na ekranie postacie takie jak Ikaris czy Ajak - mielibyśmy zobaczyć najpierw w serialu animowanym Marvel Zombies, 4-odcinkowej opowieści, która trafi do oferty platformy Disney+.

Choć w animacji pokazane zostaną alternatywne wersje Przedwiecznych, według Pereza ich losy mają dać sugestię w kontekście przyszłości Eternals w Kinowym Uniwersum Marvela.

Data premiery Marvel Zombies nie jest jeszcze znana; nie możemy jednak wykluczyć, że produkcja zadebiutuje w tym roku.

