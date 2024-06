Marvel blisko zatrudnienia reżysera Spider-Mana 4. Venom ostatecznie pojawi się w filmie?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel/Sony

Reklama

Wygląda na to, że Marvel powoli zbliża się do zatrudnienia reżysera filmu Spider-Man 4 - o takim obrocie spraw donosi bardzo dobrze poinformowany w świecie produkcji superbohaterskich Daniel Richtman. Scooper twierdzi, że Dom Pomysłów w chwili obecnej jest "bardzo blisko" zakończenia procesu poszukiwania twórcy. Choć nie podaje on żadnych nazwisk, jego rewelacje mogą sugerować, że prace na planie produkcji zaczną się jeszcze w tym roku.

Richtman informuje również, że według jego źródeł w Spider-Manie 4 ostatecznie pojawi się Venom. Ogromne zamieszanie na tym polu wprowadził niedawno opublikowany zwiastun filmu Ostatni taniec, który wyraźnie sugerował, że najsłynniejszy z symbiontów wcale nie przeniósł się do podstawowej rzeczywistości MCU, a scena po napisach z Venoma 2 rozgrywała się w macierzystym świecie tytułowego antybohatera.

Scooper ocenia jednak, że Sony i Marvel w rzeczonym trailerze stworzyły po prostu zasłonę dymną i świadomie wprowadziły odbiorców w błąd - koniec końców okaże się, że nie ma żadnych przeciwskazań, by Venom trafił do świata MCU i tym samym pojawił się w Spider-Manie 4.

Marvel - największe błędy i problemy 4. i 5. fazy MCU. Grzechy (nie) do wybaczenia?