Reżyser zapowiada sequel Projekt: Monster. „Dostaniecie coś niesamowitego”

Babak Anvari, znany z thrillerów W cieniu śmierci i Przypadkowy przechodzień, ma wyreżyserować sequel filmu Projekt: Monster. Według doniesień będzie bezpośrednią kontynuacją filmu Matta Reevesa z 2008 roku.

Babak Anvari o sequelu Projekt: Monster

W rozmowie z Countdown City Geeks podczas premiery swojego najnowszego filmu Hallow Road twórca przyznał, że nie może za wiele powiedzieć o nowym sequelu.

Jestem taki smutny, że ​​nie mogę [nic powiedzieć], bo wszyscy w tej ekipie są bardzo tajemniczy, co rozumiem. Ale cokolwiek się stanie, wiedzcie, że mam nadzieję, że dostaniecie coś niesamowitego.

Chociaż Anvari nie ujawnił żadnych szczegółów na temat kontynuacji filmu, wyraził "wielką" ekscytację projektem.

Przypomnijmy, że już w 2022 roku informowano o tym, że Anvari wyreżyseruje sequel Projekt: Monster, do którego scenariusz napisali Joe Barton i J.J. Abrams. Ten ostatni zajmie się również produkcją z ramienia Bad Robot.

Projekt: Monster - reżyser filmu potwierdza pochodzenie potwora z produkcji

Projekt: Monster - fabuła

Rob planuje wyjechać do Japonii, więc przyjaciele przygotowują dla niego przyjęcie pożegnalne. Jednak w trakcie imprezy dochodzi do gwałtownych wstrząsów. Okazuje się, że miasto zaatakowało potężne monstrum. Bohaterowie muszą uciekać, by przeżyć... W głównych rolach wystąpili m.in. Michael Stahl-David, Odette Yustman, Mike Vogel, Jessica Lucas, T.J. Miller, Lizzy Caplan i Ben Feldman.

Film zainspirował także produkcje osadzone w tym samym uniwersum: Cloverfield Lane 10 (2016) oraz Paradoks Cloverfield (2018).