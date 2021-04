Spider-Man: zaczyna się nowa Saga Klonów. Miles Morales walczy z Peterem Parkerem

Marvel

W styczniu Marvel ogłosił, że powstanie reboot legendarnej historii Saga Klonów ze Spider-Manem w wersji Milesa Moralesa w roli głównej. Przypomnijmy, że jej pierwsza wersja ukazywała się pierwotnie na amerykańskim rynku w latach 1994-1996; w opowieści tej pojawił się tajemniczy Ben Reilly, który obwieścił, że to on jest prawdziwym Pajączkiem, a Peter Parker jedynie jego klonem - znacznie więcej szczegółów odnajdziecie w tym miejscu.

Nowa Clone Saga rozpocznie się w zeszycie Miles Morales: Spider-Man #25, którego materiały promocyjne właśnie trafiły do sieci. Wynika z nich, że naśladowca Pajączka uprowadzi jednego z naukowców, co zwróci uwagę samego Milesa. Zdecyduje się on na przeprowadzenie śledztwa, w trakcie którego trafi do laboratorium, gdzie inni naukowcy będą przerażeni jego obecnością - wezmą oni Moralesa za sprawcę porwania ich kolegi po fachu. W tym momencie na miejsce przybędzie również Peter Parker, który stanie z Milesem do pojedynku. Zobaczcie sami:

Miles Morales: Spider-Man #25 - plansze

Scenarzysta Saladin Ahmed twierdzi, że nowa Saga Klonów ma być jeszcze bardziej kontrowersyjna niż jej pierwsza wersja, która - na marginesie - po dziś dzień uważana jest za jedną z tych historii Marvela, które wprawiły czytelników w największą konfuzję.