Popularny influencer łączy siły z pisarzem. Napiszą książkę w stylu Squid Game

Jak podaje portal Deadline, James Patterson - jeden z najsłynniejszych autorów thrillerów i powieści kryminalnych - połączy siły z influencerem MrBeastem. Ich wspólnym dziełem będzie książka, której fabuła przypomina serial Squid Game. Już teraz trwa wojna licytacyjna o prawa do adaptacji tej jeszcze niewydanej powieści.

Czym będzie książka MrBeasta i Jamesa Pattersona?

Jedno ze źródeł twierdzi, że tytułem książki będzie The Most Dangerous Game. To jednak nie zostało jeszcze potwierdzone, a Deadline twierdzi, że rozważane są jeszcze inne warianty. Fabuła zapowiada się następująco: gracze walczą o przetrwanie śmiercionośnych testów przeprowadzanych w niebezpiecznych miejscach na całym świecie, aby stać się "tym jedynym". Motyw ten mocno przypomina Squid Game, które wielokrotnie inspirowało MrBeasta - zarówno przy jego projektach na YouTube, jak i przy reality show Beast Games.

James Patterson - książki

Pisarz zyskał swoją popularność dzięki serii powieści o Alexie Crossie. Doczekały się nawet adaptacji serialowej - w zeszłym roku Cross zadebiutował na platformie streamingowej Prime Video. Do najpopularniejszych powieści Jamesa Pattersona w Polsce należą m.in. W sieci pająka, Ty umrzesz pierwszy czy Całuj dziewczęta.