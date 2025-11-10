Marvel wyciął i przerobił wielką część Fantastycznej Czwórki. Nawet kompozytor był zdumiony

Zarówno przed, jak i po premierze filmu Fantastyczna Czwórka w sieci pojawiło się kilka raportów na temat tego, że ostateczna wersja historii powstała w konsekwencji licznych cięć i przeróbek w montażowni. Dowiedzieliśmy się choćby, że z ekranu pozbyto się m.in. walki tytułowej drużyny superbohaterów Marvela ze złoczyńcą znanym jako Red Ghost czy romantycznego wątku poświęconego postaci Rachel Rozman. Skala całego procesu może być jednak znacznie większa, niż początkowo zakładaliśmy.
Ujawnia to Michael Giacchino, który stworzył ścieżkę dźwiękową do produkcji Fantastyczna 4: Pierwsze kroki. Jak się okazuje, soundtrack powstał jeszcze przed samym rozpoczęciem zdjęć. Gdy kompozytor koniec końców zobaczył film, był zaskoczony faktem, że Marvel nie wykorzystał wielu z jego utworów:
Giacchino zdradza, że stworzone przez niego muzyczne motywy postaci Galactusa i Silver Surfer zostały odtworzone ekipie i obsadzie na planie:
Pomimo tego kompozytor miał nieodparte wrażenie, że ze sposobem wykorzystania jego ścieżki dźwiękowej "coś jest nie tak" - wszystko to jest właśnie konsekwencją zmian dokonanych w postprodukcji:
Film Fantastyczna 4: Pierwsze kroki macie już okazję oglądać na platformie Disney+.
