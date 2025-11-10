Marvel wyciął i przerobił wielką część Fantastycznej Czwórki. Nawet kompozytor był zdumiony

Marvel

Reklama

Zarówno przed, jak i po premierze filmu Fantastyczna Czwórka w sieci pojawiło się kilka raportów na temat tego, że ostateczna wersja historii powstała w konsekwencji licznych cięć i przeróbek w montażowni. Dowiedzieliśmy się choćby, że z ekranu pozbyto się m.in. walki tytułowej drużyny superbohaterów Marvela ze złoczyńcą znanym jako Red Ghost czy romantycznego wątku poświęconego postaci Rachel Rozman. Skala całego procesu może być jednak znacznie większa, niż początkowo zakładaliśmy.

Ujawnia to Michael Giacchino, który stworzył ścieżkę dźwiękową do produkcji Fantastyczna 4: Pierwsze kroki. Jak się okazuje, soundtrack powstał jeszcze przed samym rozpoczęciem zdjęć. Gdy kompozytor koniec końców zobaczył film, był zaskoczony faktem, że Marvel nie wykorzystał wielu z jego utworów:

Właściwie skomponowałem zupełnie inną ścieżkę dźwiękową do tego filmu, której prawdopodobnie nigdy nie usłyszycie. Pamiętam tylko, że gdy zobaczyłem film po raz pierwszy z tą muzyką, coś po prostu nie brzmiało tu dobrze.

Giacchino zdradza, że stworzone przez niego muzyczne motywy postaci Galactusa i Silver Surfer zostały odtworzone ekipie i obsadzie na planie:

Naprawdę fajne było to, że reżyser Matt Shakman zabrał te utwory na plan zdjęciowy. To pomogło ekipie zrozumieć, nad czym pracują: "Dobrze, to jest właśnie ten film, który robimy. O to chodzi w tonacji". To się zdarza niezwykle rzadko. Myślę, że każdy, kto robi filmy, powinien najpierw zatrudnić kompozytora, a potem pozwolić mu napisać suitę - wtedy wszyscy od pierwszego dnia wiedzieliby, w jakim kierunku zmierzamy.

Pomimo tego kompozytor miał nieodparte wrażenie, że ze sposobem wykorzystania jego ścieżki dźwiękowej "coś jest nie tak" - wszystko to jest właśnie konsekwencją zmian dokonanych w postprodukcji:

Zbudowałem całość w oparciu o jedną wersję filmu. Kiedy obejrzałem tę muzykę w zestawieniu z nową wersją, pomyślałem: "O mój Boże, to w ogóle nie działa". To, co robimy, to tylko przypuszczenie, przewidywanie. Każdy daje z siebie wszystko, próbując zgadnąć, co zadziała - i nie zawsze ma na tym polu rację.

Najlepsza muzyka filmowa w historii. Nowy, wielki ranking soundtracków

Film Fantastyczna 4: Pierwsze kroki macie już okazję oglądać na platformie Disney+.