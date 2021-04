Marvel deklasuje DC, Polska kocha Iron Mana i Venoma. Zbadano popularność herosów

Marvel/Warner Bros.

Marvel vs. DC, superbohaterowie vs. złoczyńcy - w branży popkulturowej badania na temat popularności herosów i antagonistów pojawiają się nieustannie. Najnowsze z nich przedstawia zajmujący się przede wszystkim grami wideo serwis game.co.uk, który podszedł do zagadnienia w kompleksowy sposób, rozbijając problematykę na kilka osobnych, niezwykle intrygujących kategorii.

Wyniki zostały oparte na bazie miesięcznych wyszukiwań w serwisie Google, a pod uwagę brano jedynie dane obejmujące marzec 2021 roku. Badanie zostało podzielone na 4 zasadnicze segmenty: 1) popularność Marvela i DC w krajach na całym świecie; 2) popularność Marvela i DC w poszczególnych stanach USA; 3) popularność herosów w konkretnych państwach globu; 4) popularność złoczyńców w krajach całego świata. Trzeba jednocześnie zaznaczyć, że konkluzje odnoszą się wyłącznie do zwycięzców danego segmentu. Innymi słowy: w każdej kategorii uwzględniono tylko liderów z poszczególnych państw, pomijając postacie, które znalazły się na kolejnych miejscach badania popularności.

Wnioski z analizy potrafią zaskoczyć. Wygląda na to, że w naszym kraju rozmiłowaliśmy się w Iron Manie i Venomie, natomiast w rankingu złoczyńców zaskakująco wysoko uplasował się Marius St. Croix aka Emplate ze świata Marvela - wpływ na taki obrót spraw mogą mieć aktualnie wydawane w danym kraju komiksy, jak również złożone czynniki (pop)kulturowe.

Zobaczcie sami (na końcu każdej galerii znajdziecie mapkę podsumowującą cały segment badania):

