Czy solowy film o Hulk powstanie? Rozmowy trwają, ale Marvel ma pewien problem
Pojawiły się nowe doniesienia w kwestii długo wyczekiwanego solowego filmu o Hulku. Całą sprawę skomentował Mark Ruffalo, który potwierdził, że choć rozmowy wciąż trwają, Marvel może mieć problem z realizacją projektu.
O tym, że Marvel planuje stworzenie solowego filmu z Hulkiem w roli głównej, mówi się w sieci właściwie od kilku lat. Niektóre wątki z MCU - powrót Leadera w Kapitanie Ameryce 4 czy poszerzenie mitologii świata Zielonego Goliata w Mecenas She-Hulk - mogły sugerować, że Dom Pomysłów jest coraz bliżej realizacji długo wyczekiwanego projektu. Wygląda jednak na to, że nie do końca.
Portretujący Bruce'a Bannera aka Hulka Mark Ruffalo w najnowszym wywiadzie dla serwisu GQ został zapytany o możliwość stworzenia samodzielnej produkcji o Hulku. Aktor co prawda daje na tym polu nadzieję, ale jednocześnie zwraca uwagę na kwestię praw autorskich:
Jeśli Marvel zdecydowałby się na stworzenie rzeczonego filmu, w rzeczywistości musiałby go wyprodukować dla konkurencji - studia Universal, które czerpałoby z przedsięwzięcia zyski jako dystrybutor (podobnie sprawa wygląda w przypadku produkcji o Spider-Manie w MCU; dysponentem praw do postaci jest Sony). Przypadek Incredible Hulk z 2008 roku pokazał, że w tej sprawie firmy potrafią osiągnąć porozumienie, jednak przypomnijmy, iż cała sytuacja miała miejsce przed przejęciem Marvela przez Disneya.
Źródło: GQ
