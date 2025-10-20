placeholder
Czy solowy film o Hulk powstanie? Rozmowy trwają, ale Marvel ma pewien problem

Pojawiły się nowe doniesienia w kwestii długo wyczekiwanego solowego filmu o Hulku. Całą sprawę skomentował Mark Ruffalo, który potwierdził, że choć rozmowy wciąż trwają, Marvel może mieć problem z realizacją projektu. 
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
Hulk MCU
Hulk Marvel
O tym, że Marvel planuje stworzenie solowego filmu z Hulkiem w roli głównej, mówi się w sieci właściwie od kilku lat. Niektóre wątki z MCU - powrót Leadera w Kapitanie Ameryce 4 czy poszerzenie mitologii świata Zielonego Goliata w Mecenas She-Hulk - mogły sugerować, że Dom Pomysłów jest coraz bliżej realizacji długo wyczekiwanego projektu. Wygląda jednak na to, że nie do końca.

Portretujący Bruce'a Bannera aka Hulka Mark Ruffalo w najnowszym wywiadzie dla serwisu GQ został zapytany o możliwość stworzenia samodzielnej produkcji o Hulku. Aktor co prawda daje na tym polu nadzieję, ale jednocześnie zwraca uwagę na kwestię praw autorskich:

To tak naprawdę nie zależy od Marvela - ekranowe prawa do Hulka są własnością studia Universal. Szczerze mówiąc nie wiem, czy ten projekt kiedykolwiek powstanie. Ciągle rozmawiamy o tym, czym właściwie miałby on być. 

Jeśli Marvel zdecydowałby się na stworzenie rzeczonego filmu, w rzeczywistości musiałby go wyprodukować dla konkurencji - studia Universal, które czerpałoby z przedsięwzięcia zyski jako dystrybutor (podobnie sprawa wygląda w przypadku produkcji o Spider-Manie w MCU; dysponentem praw do postaci jest Sony). Przypadek Incredible Hulk z 2008 roku pokazał, że w tej sprawie firmy potrafią osiągnąć porozumienie, jednak przypomnijmy, iż cała sytuacja miała miejsce przed przejęciem Marvela przez Disneya. 

12 mln zł i więcej. Poznaj najdroższe komiksy w historii

arrow-left 20. Showcase #4 (1956 - debiut Barry'ego Allena): 179 250 dolarów Źródło: DC arrow-right
20. Showcase #4 (1956 - debiut Barry'ego Allena): 179 250 dolarów
19. Action Comics #13 (1939 - pierwsza bitwa Supermana ze złoczyńcą znanym jako Ultra Humanite, która położyła podwaliny pod samodzielną serię): 185 000 dolarów
18. All American Comics #16 (1940 - wprowadzenie Zielonej Latarni z czasu Złotej Ery Komiksu, Alana Scotta): 203 150 dolarów
17. Action Comics #10 (1939 - znajduje się tu słynna historia "Superman idzie do więzienia"): 258 000 dolarów
16. Avengers #1 (1963 - wprowadzenie drużyny Avengers): 274 000 dolarów
15. Journey Into Mystery #83 (1962 - pierwsze pojawienie się Thora): 275 000 dolarów
14. Whiz Comics #2 (1940 - pierwsze pojawienie się Shazama, znanego wtedy jako Kapitan Marvel): 281 000 dolarów
13. Fantastic Four #1 (1961 - wprowadzenie Fantastycznej Czwórki): 300 000 dolarów
12. Incredible Hulk #1 (1962 - wprowadzenie Hulka): 326 000 dolarów
11. Captain America Comics #1 (1941 - wprowadzenie Kapitana Ameryki, który w tym zeszycie walczy z Hitlerem): 343 057 dolarów
10. Marvel Comics #1 (1939 - pierwszy zeszyt wydany pod szyldem Marvel i wprowadzenie Ludzkiej Pochodni oraz Namora): 350 000 dolarów
9. Tales of Suspense #39 (1963 - wprowadzenie Iron Mana): 375 000 dolarów
8. All Star Comics #8 (1941 - wprowadzenie Wonder Woman): 411 000 dolarów
7. Flash Comics #1 (1940 - wprowadzenie Jaya Garricka, Flasha Złotej Ery Komiksów, i Hawkmana): 450 000 dolarów
6. X-Men #1 (1960 - wprowadzenie mutantów): 492 937 dolarów
5. Superman #1 (1939 - pierwszy zeszyt samodzielnej serii o Supermanie): 507 500 dolarów
4. Batman #1 (1940 - pierwszy zeszyt samodzielnej serii o Batmanie): 567 625 dolarów
3. Detective Comics #27 (1939 - pierwsze pojawienie się Batmana): 1 075 000 dolarów
2. Amazing Fantasy #15 (1962 - pierwsze pojawienie się Spider-Mana): 1 100 000 dolarów
1. Action Comics #1 (1938 - pierwsze pojawienie się Supermana, początek superbohaterów): cztery egzemplarze sprzedano za ponad milion dolarów, w 2014 roku nabywca zapłacił aż 3,2 mln dolarów

Źródło: GQ

