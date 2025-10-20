Czy solowy film o Hulk powstanie? Rozmowy trwają, ale Marvel ma pewien problem

Marvel

O tym, że Marvel planuje stworzenie solowego filmu z Hulkiem w roli głównej, mówi się w sieci właściwie od kilku lat. Niektóre wątki z MCU - powrót Leadera w Kapitanie Ameryce 4 czy poszerzenie mitologii świata Zielonego Goliata w Mecenas She-Hulk - mogły sugerować, że Dom Pomysłów jest coraz bliżej realizacji długo wyczekiwanego projektu. Wygląda jednak na to, że nie do końca.

Portretujący Bruce'a Bannera aka Hulka Mark Ruffalo w najnowszym wywiadzie dla serwisu GQ został zapytany o możliwość stworzenia samodzielnej produkcji o Hulku. Aktor co prawda daje na tym polu nadzieję, ale jednocześnie zwraca uwagę na kwestię praw autorskich:

To tak naprawdę nie zależy od Marvela - ekranowe prawa do Hulka są własnością studia Universal. Szczerze mówiąc nie wiem, czy ten projekt kiedykolwiek powstanie. Ciągle rozmawiamy o tym, czym właściwie miałby on być.

Jeśli Marvel zdecydowałby się na stworzenie rzeczonego filmu, w rzeczywistości musiałby go wyprodukować dla konkurencji - studia Universal, które czerpałoby z przedsięwzięcia zyski jako dystrybutor (podobnie sprawa wygląda w przypadku produkcji o Spider-Manie w MCU; dysponentem praw do postaci jest Sony). Przypadek Incredible Hulk z 2008 roku pokazał, że w tej sprawie firmy potrafią osiągnąć porozumienie, jednak przypomnijmy, iż cała sytuacja miała miejsce przed przejęciem Marvela przez Disneya.

