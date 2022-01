Marvel - najgroźniejszy Hulk w historii nadciąga. To mocarz jak sam Knull!

Ryan Ottley/Marvel

Marvel w zeszycie Hulk #6, którego amerykańską premierę zaplanowano na 20 kwietnia, wprowadzi do uniwersum najbardziej śmiercionośnego Zielonego Goliata w historii. Przypomnijmy, że w nowej serii ze scenariuszem Donny'ego Catesa i rysunkami Ryana Ottleya Bruce Banner próbuje w pełni kontrolować wściekłość swojego alter ego, jednak wygląda na to, że plan ten zakończy się niepowodzeniem, doprowadzając do uwolnienia niezwykle groźnego monstrum.

Na okładce wspomnianego wyżej komiksu widzimy istotę wydobywającą się z pleców podstawowej wersji Hulka. Nadchodzące zagrożenie w dobitny sposób zapowiada jeden z redaktorów Marvela, Will Moss, który potęgę nadchodzącego Zielonego Goliata porównuje do mocy Knulla, dodając później:

Herosi z całego uniwersum mogli myśleć, że to Hulk jest problemem, ale tak nie jest - TO jest rzeczywisty problem. A po komiksie Hulk #6 już nic nie będzie mogło go zatrzymać.

Spójrzcie sami (w galerii znajdziecie również intrygującą okładkę zeszytu Thor #24, z której wynika, że bóg burzy, Odyn i inni mieszkańcy Asgardu boleśnie przeżyją śmierć ważnej postaci, której tożsamości póki co nie wyjawiono):

Hulk #6 - okładka

Warto zwrócić uwagę, że w ostatnim czasie postacie Domu Pomysłów muszą mierzyć się ze swoim "ostatecznym" przeciwnikiem; i tak Venom walczył z Knullem aka Królem w Czerni, Thor z tajemniczym Bogiem Młotów (o jego prawdziwej naturze pisaliśmy w tym miejscu), a teraz przyszła kolej na Hulka.

