Iron Man czy Reed Richards - wiemy, kto jest inteligentniejszy. Nowojorczycy stali się geniuszami

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Alex Ross/Marvel

W Stanach Zjednoczonych ukazał się zeszyt Iron Man #16, kolejna odsłona serii, w której Tony Stark po wystawieniu na działanie napędzającej m.in. Galactusa Mocy Kosmicznej zyskał boską potęgę, od teraz będąc nazywanym "żelaznym bogiem". Już wcześniej donosiliśmy Wam, że we wspomnianym wyżej komiksie protagonista powróci na Ziemię, a swoimi ogromnymi rozmiarami wywoła strach wśród mieszkańców Nowego Jorku oraz członków Avengers i Fantastycznej Czwórki.

Mało kto spodziewał się jednak, jak absurdalne podłoże będzie miało przybycie Iron Mana na naszą planetę. Herosi, którzy wyszli na spotkanie swojego kompana, byli przerażeni jego nowymi mocami. Stark zaczął im tłumaczyć, że może je teraz wykorzystać do czynienia dobra, a z ogromem potęgi, który na niego spadł, na pewno da sobie radę, skoro swego czasu udźwignął przytłaczający ciężar wszystkich Kamieni Nieskończoności razem wziętych.

By dać Mścicielom i Pierwszej Rodzinie Marvela ostateczny dowód, Iron Man postanowił... zwiększyć poziom IQ wszystkich mieszkańców Nowego Jorku w taki sposób, by na poziomie intelektu dorównywali mu samemu i dzięki temu mogli w pełni pojąć jego zamiary. Sęk w tym, że taki obrót spraw zrodził zupełnie nieoczekiwane skutki.

I tak Reed Richards po wyrównaniu poziomu inteligencji do tego posiadanego przez Starka poczuł, że czuje się teraz "głupszy", co jest wyraźną sugestią, iż jest on po prostu inteligentniejszy od swojego rywala w walce o miano największego geniusza Marvela. Co więcej, zwykli mieszkańcy miasta zaczęli wdawać się na ulicach w filozoficzne dysputy największego kalibru, natomiast pomniejszy antagonista ze świata Spider-Mana, Jackson Wheele aka Big Wheel, dzięki intelektualnemu "wzmocnieniu" mógł wybudzić się ze śpiączki, w której pozostawał od dobrych kilku lat.

Spójrzcie sami:

Iron Man #16 - plansze

Istotne jest to, że Iron Man już niebawem straci swoje moce, co wyraźnie sugerują okładki i opisy fabuł kolejnych odsłon serii.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze