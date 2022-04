Marvel - Hulkowie mają swoją planetę i własną królową. Galactus z obliczem Zielonego Goliata!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel podgrzewa atmosferę wokół komiksu Hulk #6, który na amerykańskim rynku ukaże się jutro, 20 kwietnia. To właśnie w tym komiksie w uniwersum Domu Pomysłów zadebiutuje Tytan, uznawany za najgroźniejszą i najmroczniejszą wersję Zielonego Goliata w historii. Wszystko wskazuje na to, że wiemy już, jaki proces doprowadzi do powstania bestii.

W nadchodzącej odsłonie serii ze scenariuszem Donny'ego Catesa i rysunkami Ryana Ottleya ktoś (lub coś) podający się za Betty Ross przejmie od Bruce'a Bannera kontrolę nad osobowością Hulka, rozpalając jednocześnie do czerwoności tzw. Maszynownię, element psychiki protagonisty, w którym napędza on własny gniew, walcząc z coraz to nowszymi postaciami.

I tak w kolejnym komiksie Zielony Goliat stanie do boju z Thanosem, Black Boltem, Living Tribunalem, Adamem Warlockiem i Galactusem; co ciekawe, ten ostatni będzie nietypowym połączeniem Pożeracza Światów i samego Hulka (zgodnie z komiksową mitologią Galactus zawsze objawia się innym postaciom w taki sposób, w jaki te chcą go postrzegać). W konsekwencji pojedynków z tak wielkimi potęgami poziom gniewu w Maszynowni osiągnie stopień dziewiąty, przedstawiony jako "najwyższy z możliwych" - prawdopodobnie po jego przekroczeniu w świecie Marvela zadebiutuje Tytan.

Na tym jednak nie koniec. Dom Pomysłów podał również pierwsze szczegóły lipcowego komiksu Hulk #9 z tej samej serii, który będzie jednocześnie premierową odsłoną historii o tytule Hulk Planet. Według oficjalnego opisu fabuły przemierzający otchłań kosmosu Bruce Banner dotrze do zbudowanej przez Hulków planety, którą włada tajemnicza królowa, Monolith; ta ostatnia ukrywa istotne sekrety przed protagonistą. Banner początkowo będzie odbierał rzeczoną planetę jako "coś, co powinno być ostateczną wersją raju".

Oto plansze z zeszytu Hulk #6 i materiały pokazujące Monolith: