Morbius w MCU? Spoilerowa plotka o Spider-Manie i powiązaniach

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Nowy wyciek informacji o fabule filmu Morbius pochodzi z reddita i moderatorzy twierdzą, że zweryfikowali wiarygodność autora zanim pozwoli na publikację doniesień. Wiemy, że reddit sam w sobie nie jest najlepszym źródłem informacji, ale wielokrotnie sprawdzonym - tak choćby do sieci trafiła fabuła filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie kilka miesięcy przed premierą. Traktujcie więc tę plotkę z dystansem, bo może, ale nie musi się potwierdzić. Pamiętajmy, że w lutym 2020 rozpoczęły się dokrętki, więc nawet jeśli źródło jest wiarygodne, wiele rzeczy może się zmienić.

Morbius w MCU?

W pewnym momencie filmu Michael Morbius ma trafić do więzienia w San Quentin, z którego musi uciec wykorzystując swoje moce. Tam poznaje Adriena Toomesa (Michael Keaton) z filmu Spider-Man: Homecoming, który chce go zaprosić do drużyny przez niego tworzonej - chodzi o tzw. Złowieszczą Szóstkę. Pojawią się na ekranie także Mac Gargin aka Skorpion (Michael Mando) oraz Cletus Kasady aka Carnage (Woody Harrelson, zobaczymy w Venomie 2). Podobno włosy tego drugiego będą wyglądać lepiej, niż w scenie po napisach Venoma. Morbius odmawia dołączenia do superzłoczyńców.

Całość ma zakończyć się ucieczką Morbiusa po walce ze złoczyńcą Crownem. Minie on plakat Spider-Mana z dopiskiem MORDERCA, który widzieliśmy w zwiastunie. Autor wycieku twierdzi, że w filmie będzie to kostium Toma Hollanda z filmu Daleko od domu, nie ten, który był w trailerze. Padają sugestie, że ujęcie do zwiastuna zostało sporządzone na szybko. W ostatniej scenie mamy zobaczyć, jak Morbius lata przez miasto i ostatecznie staje na billboardzie, na którym widnieje oblicze Petera Parkera z dopiskiem "poszukiwany". Autor twierdzi, że nie ma scen po napisach.

Morbius - wyciek fabuły

Z informacji dowiadujemy się, że Michael Morbius od dziecka zna się z doktorem Emilem Nikosem (Jared Harris). Jest on lekarzem pracującym w szkole, do którego chodzi Michael. To on zachęcił Morbiusa do zostania lekarzem i odnalezienia lekarstwa na swoją chorobę. Gdy poznajemy dorosłego bohatera, jest on świadomy, że jeśli szybko nie znajdzie leku, umrze. Nikos zatem pełni rolę jego mentora i kogoś bliskiego w rodzaju ojca.

W pewnym momencie Michael wpada na Loxiasa Crowna (Matt Smith), który daje mu tajemniczą walizkę i kartę. W środku znajduje się martwy nietoperz-wampir i wielki nóż przypominający maczetę. Gdy później Morbius kontaktuje się z Crownem, ten tłumaczy mu, że chorował na to samo co Michael i wysłał go do jaskini w Brazylii (widać ją w trailerze). Morbius łapie się tej ostatniej nadziei na uratowanie swojego życia. Na miejscu Michael odnajduje tajemniczą maszynę, a narracja Crowna wyjaśnia widzom, co bohater musi zrobić. Nacina swoją rękę i przykłada dłoń do maszyny - nagle nietoperze lecą w jego stronę i poza jaskinie, zabijając wszystkich innych. Michael traci przytomność, a gdy się budzi udaje mu dotrzeć do portu i wsiąść na statek towarowy do Nowego Jorku. To tu zaczyna się jego transformacja w wampira - je żywego szczura. Statek zostaje zaatakowany przez piratów, których Morbius zaczyna zabijać - scena jest kręcona z pierwszej osoby, więc widzimy ją oczami Morbiusa. Dopiero na końcu widzimy go w charakteryzacji wampira - jest to scena z końca trailera.

Jakiś czas później, gdy już zamknął się w laboratorium i wyjaśnił swojej żonie Martine Bancroft (Arja Arjona) oraz Nikosowi co się wydarzyło, zaczyna coraz bardziej odczuwać potrzebę picia krwi. Staje się ona zbyt silna i zaślepia go - gdyby nie ochroniarz, który odwrócił jego uwagę, Bancroft nie zdołałaby wstrzyknąć mu czegoś i go uśpić.

Bohater jakiś czas później budzi się w laboratorium i odnajduje tam grobowiec zostawiony przez Crowna z notką, że on ma wszystkie odpowiedzi, których szuka. Otwiera go i widzi w nim szkielet ubrany w kostium, który wygląda identycznie jak ten Morbiusa z komiksów. Morbius zaczyna testować swoje nowe zdolności.

Pojawia się jeszcze inny bohater - Simon Stroud (Tyrese Gibson), który ma badać sprawę śmierci piratów. Dzierży on mechaniczną rękawicę, która została stworzona przez Oscorp. W tym filmie po raz pierwszy zostanie to otwarcie powiedziane.

Wszystko wskazuje, że Loxias Crown jest głównym czarnym charakterem tej historii. Zobaczymy, że jest niezwykle chudy, a całe ciało ma pokryte tatuażami. Używa jakieś dziwnej magii i przejmuje kontrolę nad wspomnianym szkieletem, który zaczyna walczyć z Morbiusem. Gdy Michael wygrywa, ten strój żywcem wyjęty z komiksów staje się jego ubiorem. Loxias ma rzucać jakieś zaklęcia oraz wysysać nimi życie - zobaczymy scenę, w której robi to z pasażerami pociągu. Ostatecznie wykorzystuje swoją moc i przejmuję kontrolę nad Morbiusem wysyłając go do zabicia Strouda, który jego zdaniem może pokrzyżować mu plany. Podczas walki Stroud stawia opór, ale w ferworze ginie Nikos. To pozwala Michaelowi odzyskać zmysły i daje się aresztować.

Na koniec Morbius będzie walczyć z Loxiasem Crownem, który okaże się jakimś duchem. Szkielet w grobowcu to był właśnie on przed reinkarnacją. Musi dokończyć rytuał, aby nie musieć ciągle się reinkarnować i być wszechpotężny. Dochodzi oczywiście do walki, która z uwagi na moc postaci rozgrywa się w powietrzu.

Morbus - premiera w lipcu.

Kim jest komiksowy Morbius?